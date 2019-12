Vanessa Incontrada, a Barcellona fa la “commessa” nella bancarella di papà

Vanessa Incontrada, niente vacanze di Natale di lusso: commessa nella bancarella di papà. Tutto è finito su Instagram per lo stupore dei fan. Per la spagnola Vanessa Incontrada il legame con la sua terra di origine è forte e per il Natale ha deciso di tornare nella sua Barcellona e trascorrere il riposo in famiglia.

Vanessa Incontrada chiama il compagno sul palco di Rai1: «Lui mi disse "Devi sorridere dei tuoi difetti"»

Vanessa Incontrada si commuove durante il monologo: «La perfezione non esiste»

E così, insieme al compagno Rossano Laurini, al figlio Isal ed all’inseparabile barboncina Gina, Vanessa è volata nella sua amata Catalogna. A differenza di altri colleghi vip, Vanessa ha invece deciso di concedersi una vacanza all’insegna della normalità: abolite spiagge esotiche o hotel cinque stelle, solo tanta voglia di normalità.

Vanessa Incontrada ha deciso di rendersi utile, dando una mano al padre Filippo, il quale a Barcellona gestisce una bancarella di pelletteria ed accessori, proprio nella Gran Via, il cuore della città catalana. Insomma, Vanessa commessa nella bancarella di papà.



Decisamente una presenza a sorpresa, anche per i tanti turisti italiani che in questi giorni visitano Barcellona . A rendere noto il suo impegno extra televisivo è stata la stessa attrice e conduttrice attraverso le sue recenti Instagram Stories in cui si rende protagonista dietro la bancarella del genitore: “Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui”.

Ultimo aggiornamento: 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA