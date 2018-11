Valeria di Zelig, il giallo del post su Instagram: «Sono viva grazie a Dio»

“Questa è la fine che ha fatto il mio telefono... È stato frantumato in mille pezzi picchiato contro un muro schiacciato sotto i piedi e poi lanciato dal quarto piano. Ho perso tutto. TUTTO!”, così inizia la didascalia che accompagna una foto con un telefonino distrutto che l'attrice comica di Zelig e Colorado Valeria Graci ha postato dal suo account Instagram e che sta facendo interrogare i follower preoccupati dell’accaduto.

LEGGI ANCHE Totti si regala la nuova Lamborghini Urus

Non si capisce se il post della comica sia legato alla campagna "Non è normale che sia normale", per combattere la violenza sulle donne, oppure se sia basato su un’esperienza di tipo personale. La frasi che accompagnano l’immagine persone però d’effetto: “Questa è la fine che ha fatto il mio telefono... È stato frantumato in mille pezzi picchiato contro un muro schiacciato sotto i piedi e poi lanciato dal quarto piano. Ho perso tutto. TUTTO!. Ma sono VIVA grazie a Dio. Non abbiate paura di denunciare! Anche se la paura vi schiaccia l’ansia vi opprime e siete terrorizzate come lo sono io... Siate più forti della paura stessa. Denunciate

#nonènormalechesianormale #bastaviolenzasulledonne #violenzasulledonne #violenzapsicologica #25novembre”.

Ultimo aggiornamento: 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA