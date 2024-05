Giovedì 23 Maggio 2024, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 06:23

I confini tra film e racconto a episodi? Da un pezzo non esistono più, ormai si parla solo di buon cinema: la conferma si è avuta a Cannes dove L'arte della gioia, la dirompente serie Sky diretta da Valeria Golino e presentata in anteprima fuori concorso, ha stregato il pubblico del festival. Ispirata allo scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza (Einaudi), scrittrice "scomoda" nata 100 anni fa e morta nel 1996, la serie (prossimamente su Sky, si vedrà in sala in due parti il 30 maggio e il 13 giugno) ruota intorno alla protagonista Modesta: è una ragazza spregiudicata e ribelle che nella Sicilia del primo Novecento nasce poverissima, rimane orfana, viene accolta in convento per poi approdare all'agiatezza. E percorre la sua strada senza mai porsi scrupoli morali, estranea a qualunque senso di colpa perché attraversa anche le situazioni più scabrose (come il legame con la suora-mentore Jasmine Trinca) mossa da un desiderio insaziabile di emancipazione.

IL MESSAGGIO

IL DESIDERIO

Un messaggio, questo, più che mai attuale nel cinema ansioso di celebrare il Women Empowerment. «L'Arte della gioia è un inno alla libertà, all'autocoscienza e all'autodeterminazione, ma anche al dissenso e alla disobbedienza. Ho affrontato la mia prima serie mossa dal desiderio di raccontare un personaggio femminile poco edificante», spiega Golino che ieri a Cannes ha espresso tutta la sua passione di attrice e regista nel corso di un'affollata masterclass, «il romanzo di Goliarda, che nel 1986 mi fece da coach di dizione sul set del film di Maselli Storia d'amore, è una storia moderna e audace che corteggiavo da anni, decisa a portarla sullo schermo. Ma la mia produttrice Viola Prestieri e io non avremmo avuto la libertà di realizzare il progetto con un partner diverso da Sky». La regista ha affidato Modesta al talento esplosivo di Tecla Insolia, 20 anni, un mix di sensualità e spudoratezza, mentre il cast schiera anche Valeria Bruni Tedeschi e Guido Caprino.Dice Jasmine, per la terza volta diretta da Golino dopo Miele e Euforia: «Mi piacerebbe che le spettatrici, soprattutto le più giovani, guardassero L'arte della gioia come un completamento del racconto del femminile. Noi donne dobbiamo sentirci autorizzate a rincorrere il desiderio. Al contrario degli uomini che possono farlo in virtù di un privilegio considerato naturale, ma frutto in realtà del condizionamento culturale». A proposito di talenti italiani, Pierfrancesco Favino (che fa parte della giuria del festival) ha accompagnato a Cannes la serie kolossal francese Le Comte de Montecristo, presentata fuori concorso, in cui interpreta l'Abate Faria accanto al protagonista Pierre Niney. Produzione da 43 milioni di euro ispirata al romanzo di Alexandre Dumas già portato sullo schermo da Gérard Depardieu in coppia con Ornella Muti in una miniserie del 1998, Le Comte de Montecristo ha la regia di Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière. Inizia quando Edmond Dantès, in carcere a Marsiglia da 14 anni per un crimine che non ha commesso, evade e programma la vendetta.Dopo il successo de I tre Moschettieri, in Francia le storie di cappa e spada vanno fortissimo. «Abbiamo creato un grande film d'avventura e ricco di personaggi», ha detto Niney, «il mio Dantès non cerca vendetta, ma giustizia».Sulla Croisette Parthenope, il film di Paolo Sorrentino, ha avuto una standing ovation di dieci minuti e critiche internazionali molto buone, da Variety a Le Monde a The Wrap. Lodata, in particolare, la giovane protagonista Celeste Dalla Porta a cui Le Figaro darebbe «non uno ma dieci premi d'interpretazione». Il film, in corsa per la Palma d'oro, è stato venduto in tutto il mondo e in America uscirà con A24, la società specializzata nel collezionare Oscar.