Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello è incinta: tutta la carriera del pilota in un video

Giovedì 19 Agosto 2021, 13:23

Valentino Rossi sarà papà, la compagna Francesca Sofia Novello è incinta. L'annuncio arriva proprio dalla coppia, con un simpatico siparietto del Dottore, con tanto di camice, che ausculta con uno stetoscopio la pancia della fidanzata. "Dopo un'attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta – scrivono sui social – aspettiamo una bambina".

Valentino Rossi, un papà campione

Un mese denso di comunicazioni importanti, questo, per il pilota e nove volte campione mondiale. Solo di una decina di giorni fa la notizia del suo ritiro dalla moto gp alla fine dell'anno. Un addio durissimo e denso di emozioni per lui e per tutti i suoi fan che da anni lo seguono nelle sue imprese. In questo video ripercorriamo proprio alcune delle tappe più importanti della sua carriera.