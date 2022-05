Valentino Rossi, ritirato il numero 46 dal MotoMondiale: «Potevo continuare ma sono vecchio». Festa al Mugello

Valentino Rossi, ritirato dal MotoMondiale il suo numero 46. Toccante cerimonia al Mugello dove, lungo quelle 15 curve spettacolari, nessuno ha vinto quanto il Dottore: 9 di cui 7 di fila tutte in MotoGp. Il Vr46, da oggi, è una volta di più "Io sono leggenda". «Avrei potuto correre ancora 3 o 4 anni - ha dichiarato, emozionato, Valentino - ma mi fanno male la schiena e le ginocchia e quindi da lì ho capito che ero diventato vecchio». La cerimonia si è svolta sul rettilineo del circuito del Mugello pochi minuti prima dell'inizio delle qualifiche del Gran premio d'Italia. A distanza ha festeggiato anche la sua Tavullia, dove da alcuni giorni, dopo un accordo con la Soprintendenza, è tornato un maxi striscione a lui dedicato sulle antiche mura medievali del paese.

Tifosi in tribuna, Francesca e Giulietta non sono al Mugello

«Grazie per il meraviglioso supporto, il tifo e le emozioni di tutti questi anni - ha raccontato Valentino Rossi, non accompagnato per l'occasione dalla fidanzata Francesca Sofia Novello e da sua figlia, la piccola Giulietta -. Ci ringraziamo a vicenda perché il pubblico del Mugello è stato sempre emozionante. Ieri sera parlavo con i miei amici e dicevo che il primo giro della domenica mattina del Mugello nel warm up è una delle emozioni più grandi per un pilota di moto e per questo è stato bello fare la cerimonia qui».

I titoli vinti in carriera

Valentino Rissi ha chiuso la sua carriera motociclistica con 9 titoli mondiali, disputando 432 gare con 232 podi, 115 vittorie e 65 pole position.Sul rettilineo del circuito erano presenti però tutti i suoi amici, meccanici, tecnici e team manager delle altre squadre che lo hanno voluto celebrare con un lunghissimo applauso. Davanti a tutti, invece, c'era l'intero team Mooney VR46, la sua scuderia che adesso rappresenta il suo futuro nel motomondiale. Sulla tribuna centrale, per l'occasione, era presente il suo fan club.