Valentina Ferragni dimentica Luca Vezil, baci ed effusioni con un 22enne in un noto locale in Messico: ecco chi è Matteo Napoletano

Valentina Ferragni ha voltato pagina dopo la fine della storia con Luca Vezil. La nuova fiamma sarebbe un ragazzo incontrato nel suo ultimo viaggio in Messico. A lanciare l'indescrizione è the Pipol Gossip. Tenere effusioni in quel di Tulum per la sorella di Chiara Ferragni. le immagini e i video postati dalla pagina di pettegolezzi parlano chiaro: valentina ferragni avrebbe un nuovo fidanzato, o almeno un amico speciale. baci e abbracci affettuosi al centro di un noto locale. «Valentina Ferragni dimentica Luca Vezil e a Tulum, in Messico, si gode a pieno la sua nuova storia d’amore alla luce del sole». ecco cosa riporta la pagina social a corredo degli scatti. ma chi è il nuovo (presunto) fidanzato di Valentina Ferragni?

Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato? Ecco chi è

«Lui si chiama Matteo Napoletano, è di Castelfranco Veneto, ma vive a La Miranda una località nei pressi di Los Angeles, dove frequenta la “Biola” University. È nato nel 2001 e non è un personaggio famoso, il suo profilo Instagram conta “solo” 7.000 followers, ma quanto pare sta facendo battere è forte il cuore di Valentina. In questi giorni di vacanza i due sono stati inseparabili, presentandosi nei locali della riviera Maya mano nella mano, sempre attaccati l’uno all’altra, senza risparmiarsi mai in effusioni da innamorati in totale complicità».

Secondo i rumors sarebbe il 22enne veneto ad aver fatto breccia nel cuore della biondissima Valentina che di anni ne ha 30. Nessuna conferma da parte dei diretti interessati per ora.