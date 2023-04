Kodo Nishimura, il monaco buddhista gay e make up artist: «I pregiudizi su internet sono molti». Vladimir Luxuria: «Prima mi criticavano, ora vogliono un selfie»

Kodo Nishimura ospite a Verissimo con Vladimir Luxuria. La coppia parla della comunità LGBTQI+. «Dal 2015 sono un monaco buddhista omosessuale. Ero fan delle principesse. Poi sono andato negli Usa e ho inziato col make-up. Io sono nato in un tempio in Giappone e ho ripreso il mio rapporto con la religione», ha raccontato il monaco.



Chi è Kodo Nishimura

Nato il 13 febbraio 1989 (ha 34 anni) a Tokyo è un monaco buddista giapponese, artista e autore di "This Monk Wears Heels" (Il monaco sui tacchi a spillo), sostenitore dei diritti LGBTQ. Nishimura è nato nel 1989 ed è cresciuto a Tokyo . Suo padre era un prete buddista Jodo shu e Nishimura è cresciuto nel suo tempio. Ha studiato ikebana per otto anni. A diciotto anni si trasferisce a New York dove si laurea alla Parsons School of Design e diventa presto un riconosciuto make up artist, lavorando anche per alcune edizioni del concorso di Miss Universo. Negli anni intraprende numerosi viaggi in Europa che gli permettono di riflettere sulla sua identità e ad abbracciare la sua omosessualità. Inoltre, Nishimura trascorre del tempo insegnando alla comunità Lgbtq+ come applicare il trucco. Nishimura si è dichiarato omosessuale quando ha partecipato a un servizio fotografico per Out in Japan . Si descrive come «dotato di genere», un termine che usa per liberarsi dalla scatola dell'uomo o della donna. Non vede il suo genere come maschio o femmina, solo il suo corpo come maschio.



Cosa ha detto a Verissimo Vladimir Luxuria

«Frequentavo la Chiesa ma quello che avevo dentro mi faceva stare male. Mi allontanavo da Dio così. Ho vissuto un periodo di buio. Ho accettato un'altra religione e sono diventata buddhista. Poi, con Papa Francesco sono ritornata alla mia religione». Luxuria poi sottolinea: «Mi sembrava che una come me non potesse avere una vita normale. Mi sono affidata a me ma sono anche stata molto fortunata. Gli adolescenti di oggi non devono soffrire come me. Pregiudizi? Chi mi sfotteva poi mi ha chiesto un selfie insieme. Sono positiva con le persone ma non stupida. Viso a viso nessuno mi dice più cose brutte, invece sui social la situazione è diversa: mi rivolgono ancora insulti. Mi sono innamorata recentemente ma la cosa deve essere più ufficiale. L'amore non si declina.

Cosa ha detto Kodo Nishimura

«Negli Stati uniti era possibile fare quello che in Giappone non potevo. I pregiudizi? Più su internet che nella vita reale. L'amore? Ho un compagno ma dobbiamo trovare il modo di sposarci perché ci sono ostacoli di diverso genere. Incoraggio i giapponesi a cambiare mentalità»