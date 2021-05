Vaccino, Heather Parisi: «A Hong Kong zero contagi negli ultimi 5 giorni, perché dovremmo vaccinarci?»

Heather Parisi torna sul Covid e i vaccini. «Hong Kong ha registrato meno di 12.000 casi e 210 decessi correlati dall'inizio della pandemia con il 97% dei pazienti dimessi. La città non ha registrato alcuna infezione locale non rintracciabile per il quinto giorno consecutivo. Quindi gli abitanti di Hong Kong chiedono: perché dovremmo vaccinarci ?!».

La showgirl lo scrive sui suoi social.

🇮🇹 Hong Kong ha registrato meno di 12000 casi e 210 decessi correlati dall'inizio della pandemia, con il 97% dei... Pubblicato da Heather Parisi Fans Page su Giovedì 13 maggio 2021

L'ex ballerina aggiunge al commento l'hashtag #EnoughIsEnough (“quando è troppo è troppo”, ndr).

«A Hong Kong nel 2020 sono morte circa 150 persone su 7.5 milioni di abitanti di/con il Covid-19 - scrive su Instagram -. A Hong Kong da quando è iniziata la vaccinazione un mese e mezzo fa, sono morte 15 persone dopo il vaccino su 440 mila vaccinati. E poi il governo di Hong Kong si chiede perchè a Hong Kong la gente è così riluttante a vaccinarsi...».

«P. S. A scanso di equivoci, sto parlando da cittadina di Hong Kong - scrive ancora su Instagram - che si riferisce alla realtà in cui vive. Io non ho volutamente fatto percentuali per non confondere il tasso di letalità (numero di persone decedute a causa della malattia con il totale dei malati) con il tasso di mortalità (numero di persone morte a causa della malattia con il totale degli esposti, cioè l'intera popolazione). La considerazione che fa la popolazione di Hong Kong (e che io riporto) è che, se questo trend fosse confermato (15 deceduti, dopo il vaccino, ogni 400 mila vaccinati al mese) a fine anno, si avrebbero 180 deceduti dopo il vaccino, a fronte di 5 milioni di vaccinati. Questi numeri sono ufficiali e sono riportati dagli enti governativi (ciascuno è libero di crederci al pari dei numeri forniti da qualsiasi altro governo) e sono i numeri che determinano lo scarso entusiasmo della popolazione di Hong Kong a vaccinarsi.

Ultimo aggiornamento: 13:17

