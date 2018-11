«AAA uomo in affitto offresi»: ma non è una proposta hot

Ultimo aggiornamento: 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«AAA Uomo in affitto offresi». Non pensate subito male, non è un annuncio sessuale quello che in questi giorni sta tappezzando le strade di Torino. Roberto tuttofare si propone a donne sole ma anche a uomini pigri per piccoli lavoretti di casa. E in tempi di crisi la sua offerta è geniale, specie dal punto di vista del marketing. «Devi riparare una tapparella?», «Devi sgomberare la casa o la cantina?» «Devi riparare o montare un mobile?». Chissà se la trovata di Roberto darà i suoi frutti.