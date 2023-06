Unabomber morto in carcere, Ted Kaczynski aveva 81 anni. Era stato condannato all'ergastolo per i pacchi bomba negli Usa

Ted Kaczynski, meglio noto come Unabomber, è stato trovato morto nella sua cella di prigione sabato mattina, secondo un portavoce del Federal Bureau of Prisons. Aveva 81 anni. Kaczynski era stato precedentemente in una struttura di massima sicurezza in Colorado, ma è stato trasferito in una struttura medica nel North Carolina nel dicembre 2021 a causa delle sue cattive condizioni di salute.

Kaczynski, che ha trascorso quasi 20 anni senza essere catturato, era considerato l'attentatore più prolifico d'America. Le sue 16 bombe hanno ucciso tre persone e ferito altre 23 fino al suo arresto nel 1996.