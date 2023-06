Unabomber morto, chi era Ted Kaczynski che per 20 anni terrorizzò gli Stati Uniti: un luddista anti-tecnologia

Sedici attentati nell'arco di quasi 20 anni fino all'arresto nel 1996 di Unabomber, ovvero di Ted Kaczynski trovato morto oggi nella sua cella di prigione nel North Carolina, notizia riferita da un portavoce del Federal Bureau of Prisons. Aveva 81 anni e potrebbe aver ispirato l'ancora misterioso terrorista, "ribattezzato" con lo stesso soprannome Unabomber, che fino al 2006 mise a segno oltre trenta attentati nel Fiuli e nel Veneto.

Il primo Unabomber è comunque l'americano, un fine matematico, che ingaggiò una battaglia contro "il sistema e l'avanzare della tecnologia": piazzò bombe sempre più sofisticate in alcune Università e cercò anche di compiere una strage su un aereo. Kaczynski, che ha trascorso quasi 20 anni senza essere catturato, era considerato l'attentatore più prolifico d'America. Le sue 16 bombe hanno ucciso tre persone e ferito altre 23 fino al suo arresto nel 1996.

"Unabomber" è un acronimo che significa University and Airline Bomber, nome in codice scelto dall'Fbi perché Kaczynski colpiva nelle Università e aveva cercato di compiere una strage su un aereo.

Kaczynski, era di origine polacca ed era malato da schizofrenia: a 27 anni si era dimesso dal ruolo di docente all'Università di Berkley e comincia a spargere sangue alla fine degli anni ‘70.

La prima bomba fu mascherata da pacchetto postale nel 1978 fintamente inviato dal professor Buckley Crist della Northwestern University: fu trovata in un parcheggio della University of Illinois a Chicago, con l'indirizzo di Crist come mittente. Il pacco venne "rimandato" a Crist, ma quando lo ricevette si accorse che quella non era la sua grafia e chiamò Terry Marker, un agente di polizia che lo aprì riportando ferite leggere.

Poi le bombe inviate a comandanti aerei, nel 1979 una fu messa nella stiva del volo 444 della American Airlines, un Boeing 727 Chicago-Washington D.C. L'ordigno iniziò a emettere fumo costringendo il pilota a un atterraggio di emergenza ma un timer difettoso impedì alla bomba di esplodere

Negli Stati Uniti si registrò un'ondata di panico con l'Fbi che riuscirà a catturarlo solo nell'aprile del 1996. A scoprire chi era Unabomber fu l'agente dell'Fbi Jim Fitzgerald che, attraverso il "Manifesto" delirante scritto da Kaczynski e inviato ai giornali, creò il profilo psicologico decisivo. Due anni prima la prima azione dell'Unabomber italiano: misterioso lui e misterioso il movente.