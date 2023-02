Ultimo a Sanremo, la polemica: «Gli ultimi non vincono mai, si sa...»

Ultimo e Sanremo, storia di un amore difficile. «Fratelli miei, vi voglio bene. Grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa». In una storia di Instagram pubblicata stanotte subito dopo il verdetto, l'artista romana ringrazia i fan e commenta il suo quarto posto, giocando con il suo nome d'arte.

Sanremo, le donne (assenti dal podio) diventano un caso. «Dove sono le quota rosa?». L'ultima a vincere fu Arisa nel 2014

Domenica in, gli ospiti di Sanremo: dal vincitore Mengoni a Ornella Muti. Ecco chi ci sarà

Poi riferendosi a quanto accadde dopo il secondo posto a Sanremo 2019 con il brano “I tuoi particolari”, sorride e aggiunge: «Però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò erano caz... loro», ride. «Sto scherzando», aggiunge subito.