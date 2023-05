Ultimo, il docufilm ‘Vivo coi sogni appesi’: «Mi guardo indietro e racconto la mia storia semplice»

Martedì 30 Maggio 2023, 13:03

Si intitola ‘Vivo coi sogni appesi’ il docufilm dedicato a Ultimo, disponibile da martedì 30 maggio in esclusiva su Prime Video. Per la prima volta, il cantautore dei record si racconta tra pubblico e privato, sollevando il velo sulla sua vita anche a riflettori spenti. Ne nasce, così, un racconto inedito sugli aspetti più intimi del suo mondo, finora rimasti sconosciuti ai fan e ai media. Per la proiezione in anteprima, Ultimo ha scelto una location d'eccezione, quella del primo live: “Le coincidenze non sono mai coincidenze – ha dichiarato –Essere qui dove ho fatto il primo concerto è veramente bello, sono davvero molto contento”. Immagini Ufficio Stampa

