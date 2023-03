Ultimo in radio, fuorionda (di cattivo gusto) della speaker contro il cantautore: «Non sta a posto». Pioggia di critiche sul web

Scivolone degli speaker di RTL su Ultimo. Il cantautore romano, all'anagrafe Niccolò Moriconi, dopo il Festival di Sanremo 2023 è impegnato a promuovere il suo nuovo album "Alba". Ospite nel programma "Password" di Rtl 102.5 ha raccontato della sua esperienza all'Ariston e dei retroscena del suo ultimo lavoro musicale. Nonostante il suo carattere riservato, l'artista non si è tirato indietro di fronte a nessuna domanda rispondendo anche a quesiti sulla sua vita privata, di cui Ultimo non ama parlare.

Ultimo intervistato in radio, lo scivolone della speaker

L'intervista è andata molto bene nonostante a volte il volto di Niccolò faceva trapelare tutta la sua timidezza e difficoltà nel dover rispondere a tutte quelle domande. E lo ha spiegato lui stesso il motivo in radio: «A volte passo per quello che non sono, sono molto timido e passo per essere schivo, riesco ad esprimermi solo nelle canzoni. In un brano del disco dico “resta con me mentre cammino da solo”, amo chi sta al mio fianco ma mi piace anche star solo».

Il fuorionda

Peccato poi sia uscito un fuorionda alquanto spiacevole. Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini, gli speaker del programma radiofonico, poco dopo l'intervista di Ultimo la commentano fuorionda. «È stata una bellissima intervista - dice la Deponti - perché lui ha delle robe faticose da raccontare». Il collega replica «Infatti non ti guarda mai negli occhi, evita». Ed è proprio a questo punto, che si vede nel video che circola sul web, che la conduttrice Nicoletta Deponti si è lasciata andare ad un commento di pessimo gusto. «Beh non sta mica a posto», ha detto riferendosi al cantante.

io provo imbarazzo e schifo perché fino a due minuti prima era lì ad elogiarlo in tutti i modi e appena uscito dici non è molto apposto

per la sua timidezza proprio quando lui prima ti ha parlato di questo suo lato

spero davvero non vada più qua pic.twitter.com/njKYPw36i7 — sognatrice|alba era🌅 (@vivoperviveree) February 28, 2023

L'ira del web

Le fan di Ultimo hanno reso il video virale sul web. Pioggia di critiche e commenti dagli utenti che si sono scagliati contro la speaker.

MAAA IO NON LO SO MA menomale che ha parlato pure del discorso della timidezza e tutto ma VABBE ORMAI NON COMMENTO MANCO PIÙpic.twitter.com/TwegdUz16p — Spugna ansiosa 🌅 (@Giusy_Ultimo) February 28, 2023

Ai fan non è piaciuto l'atteggiamento di quest'ultima che prima elogia il cantautore e poi lo denigra non curante delle difficoltà a esprimersi che poco prima Ultimo aveva espresso. «Rimango senza parole» e ancora «Non commento neanche più» e anche «Che schifo»