Regina in pericolo attacco nucleare? Il piano top secret per mettere in salvo lei e i futuri Re

Giovedì 17 Marzo 2022, 12:30

LOLNEWS.IT - C’è un piano per tutto quando c’è di mezzo la Royal family, anche in caso di attacco nucleare e di questi tempi non è troppo previdente rivedere protocolli e strategie visto che la guerra scatenata da Putin verso l’Ucraina continua ad andare avanti. Ecco cosa succederebbe alla Regina e alla linea di successione perché vengano messi in salvo

Ucraina, la Regina Elisabetta boicotta la Russia: bloccata la partenza della sua collezione per il museo del Cremlino

(Foto: Kikapress - Music: "Once Again" from Bensound.com)

