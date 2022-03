Ucraina, la star dell'Opera di Kiev imbraccia il fucile: «Difendo il mio paese»

Dalle scarpette di punta al fucile, dalla danza alla guerra. Si chiama Oleksii Potiomkin il primo ballerino della National Opera dell'Ucraina che ha scelto di lasciare il palco e combattere in prima linea per difendere il Paese dall'invasione russa.

La star della danza ha annunciato la sua decisione sui social, postando su Instagram due giorni fa una foto in tenuta mimetica che lo ritrae accanto al figlio di 4 anni e a un altro soldato accompagnata dalla frase: "I bambini sono cresciuti, tutto sarà Ucraina!".

Il ballerino soldato spopola su Twitter

La sua storia è diventata ormai popolare su Twitter dove tanti post hanno messo in evidenza il contrasto tra "il prima e il dopo", accostando le foto di lui in calzamaglia sul palco e quelle in mimetica con il fucile in mano. Decine i commenti omaggiano il coraggio della sua scelta. Su Instagram il ballerino ha postato anche un video che lo ritrae in primo piano vestito in verde militare, mentre approva con il pollice alzato le immagini su uno schermo alle sue spalle, in cui alcuni carrarmati, presumibilmente russi vengono ripresi dall'alto mentre vengono colpiti.