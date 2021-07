Calcio e tv, i commentatori lasciano Sky: anche Lele Adani in fuga verso Dazn

Giovedì 8 Luglio 2021, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 12:20

L'annuncio in diretta televisiva: Lele Adani lascerà Sky Sport. Lo ha detto lui stesso mentre la semifinale Inghilterra-Danimarca, stava per finire e andava verso la conclusione dei tempi supplementari. Daniele Adani ha detto al telecronista Riccardo Trevisani che è stato «bello, Riccardo, commentare con te il mio ultimo grande evento a Sky Sport». L'ultima volta a Sky per Adani, quindi. Dove andrà? Fuga a Dazn come altri commentatori? Sì, il destino televisivo di Lele Adani è lo stesso di Massimo Ambrosini e Marco Cattaneo. Tutti a Dazn. Mentre per Sandro Piccinini si parla di un approdo ad Amazon Prime.

Anche Lele Adani trasloca a Dazn e lascia Sky, l'annuncio durante Inghilterra-Danimarca

Perché questa migrazione in massa verso Dazn? Semplice, perché la tv via streaming si è aggiudicata i diritti tv della Serie A nelle prossime tre stagioni (con 7 partite in esclusiva). Quindi il calcio italiano dei prossimi tre anni andrà in onda lì. Domani Dazn annuncerà la nuova squadra per la stagione 2021-2022.

Daniele Adani è solo l'ultimo della fila. L'ex difensore, telecronista e commentatore se ne va dopo un lungo rapporto di lavoro con Sky (dal 2012).

L’ex centrocampista Massimo Ambrosini e il giornalista-conduttore Marco Cattaneo sono già sbarcati su Dazn, che avrà anche Europa League e Conference League in streaming, mentre sul satellite resterà a Sky Sport.

Cattaneo lascia l’emittente di Rogoredo dopo 22 anni, sarà anche anche tra i volti di Amazon Prime che ha acquisito i diritti per la trasmissione in streaming di sedici partite di Champions del mercoledì. Nuovi movimenti sono attesi nei prossimi giorni. Il prossimo annuncio potrebbe essere quello di Sandro Piccinini che con la fine degli Europei chiuderà la sua breve esperienza a Sky Sport per passare ad Amazon Prime.