Martina Pompeo, ragazza morta di tumore a 23 anni. Lutto a Forcella: «Addio angelo stupendo del paradiso»

Stroncata a 23 anni da un tumore. Il quartiere di Forcella, a Napoli, piange la Martina Pompeo. Tutto il quartiere si è stretto attorno al dolore dei familiari nel giorno dell'ultimo saluto.

Martina Pompeo, l'ultimo saluto

I funerali si sono tenuti ieri alla presenza di diverse persone del quartiere fortemente commosse e dell’associazione Madonna dell’Arco. Esposto anche uno striscione con la foto della giovane.

«Addio angelo stupendo del paradiso»

Tanti i commenti di dolore e cordoglio sui social: «Un dolore per un quartiere vedere andare via una vita così bella strazia il cuore. La madonna adesso ti sta coccolando come faceva la tua mamma riposa in pace e da lassù dai forza ai tuoi genitori». «Martina Angelo stupendo del paradiso, veglia e dai forza a tua mamma e al tuo papà». «Riposa in pace angelo più bello del paradiso, prega per i tuoi genitori per avere la forza di andare avanti, per sopportare il loro grande dolore per la tua perdita. Che il Dio ti abbia in gloria amore».