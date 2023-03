Tumore, Linda Nolan: «Le metastasi si sono estese al cervello». La cantante ha già avuto il cancro a seno, anca e fegato

La cantante Linda Nolan combatte con il tumore da ormai 18 anni. La prima diagnosi nel 2005, un cancro al seno al terzo stadio sconfitto nel giro di un anno. Nel 2017 arriva la seconda mazzata: Linda ha un raro tumore all'anca, incurabile, che in poco tempo si estende anche al fegato. Una battaglia che continua ancora oggi, poiché le metastasi tumorali si sono estese al cervello. Lo ha raccontato la stessa Linda Nolan alla popolare trasmissione inglese Good Morning Britain.

Linda Nolan: «Il tumore si è esteso al cervello»

In tv la cantante, oggi 64enne, ha dichiarato: «Voglio dirvi che sfortunatamente il cancro si è diffuso al cervello e questo, ovviamente, è spaventoso perché non ci sono molti altri trattamenti se non la chemioterapia». E ha aggiunto: «Non mi arrendo. Sono ottimista. Perderò i capelli per la quarta volta».

«Sono tornata a vivere con mia sorella - ha spiegato - il cancro al cervello stava compromettendo il mio equilibrio e ho avuto tre cadute piuttosto brutte. Ho comprato una sedia a rotelle, stiamo preparando le cose per l'inevitabile. È un viaggio spaventoso da fare questo».

Linda Nolan, personaggio molto popolare della tv britannica, ha concluso: «Non so quanto tempo mi resta, e non sono io ad essere pessimista, ma non lo so, nessuno di noi lo sa davvero. Quindi per me è importante sfruttare al massimo ogni giorno e trascorrerlo con le persone che amo. Basta essere positivi».