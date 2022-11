Tiffany Trump (figlia di Donald) si sposa, ma il matrimonio è minacciato da una tempesta tropicale

Il matrimonio di Tiffany Trump, la figlia dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe saltare a causa di una tempesta tropicale. L'Uragano Nicole infatti incombe su Mar-a-Lago, la località della Florida dove sono previste le nozze tra Tiffany e Michael Boulos: una festa da oltre 500 invitati.

L'addio al nubilato

Tiffany ha celebrato il suo addio al nubilato il fine settimana prima delle elezioni di Mid Term. La sorella maggiore Ivanka Trump ha condiviso le foto dell'evento su Instagram , mostrando le figlie di Trump in posa con la cognata, Lara Trump (sposata con Eric Trump).

Il matrimonio a rischio

Ora manca solo "il grande passo" per rendere ufficiali le nozze. Ma il matrimonio potrebbe essere impedito dall'uragano Nicole, declassato a tempesta di categoria 1 al suo arrivo in Florida giovedì mattina.

In un primo momento l'arrivo dell'uragano sembrava avesse impedito l'acquisto della licenza di matrimonio. Ma invece la licenza è arrivata mercoledì. Alcuni ospiti sono già arrivati a Mar a Lago, dove stanno svolgendo, insieme a Tiffany, le attività pianificate. Il meteo incerto però ha costretto a rimandare una partita di golf, con il golf club evacuato per il maltempo. Secodo quanto riporta Business Insider gli ospiti «Hanno dovuto cancellare gli eventi oggi e cancellare una partita di golf per domani. Tutti sono bloccati dentro». Il resort dovrebbe riaprire venerdì, giusto in tempo per la cena di benvenuto di Tiffany.

Tiffany Trump fidanzata con un rampollo libanese cresciuto in Nigeria

L'uragano Nicole

L'uragano si è trasformato in tempesta tropicale di tipo 1, ma la Florida è sotto pioggia battente, vento, inondazioni, interruzioni di corrente e mareggiate, che potrebbero costringere il matrimonio a essere sospeso. La famiglia Trump non ha annunciato alcun cambiamento nei piani del matrimonio.

Ron DeSantis, chi è il governatore della Florida che può sfidare Trump alle primarie e che l'ex presidente teme

Michael Boulos, chi è lo sposo di Tiffany Trump

Secondo quanto riferito, la coppia che sta per sposarsi si è incontrata mentre Tiffany era in vacanza a Mykonos con Lindsay Lohan. I due si sono fidanzati alla Casa Bianca l'anno scorso. Come Tiffany, Boulos viene da una famiglia d'affari. Sebbene sia nato a Houston, è cresciuto in Nigeria, dove la sua famiglia possiede diverse aziende. Massad Boulos, il padre dello sposo ha detto al Daily Mail di essere felicissimo di essere imparentato con Trump, definendolo “il miglior presidente della recente storia degli Stati Uniti; e quello di gran lunga con i risultati più grandi”.

