Trump torna su Facebook e Instagram. «Il pubblico deve poter ascoltare cosa dicono i politici»

Donald Trump sarà riammesso su Facebook e Instagram nelle prossime settimane. Lo annuncia Meta in una nota, nella quale spiega che metterà fine alla sospensione degli account dell'ex presidente dopo due anni di stop. «Il pubblico deve essere in grado di ascoltare cosa dicono i politici così da poter fare scelte informate», si legge in una nota.

Facebook, «che ha perso miliardi da quando ha defenestrato il vostro presidente preferito, ha appena annunciato che reintegrerà il mio account»: il divieto è una «cosa che non sarebbe mai dovuta accadere a un presidente in carica», ha detto Trump su Truth.

