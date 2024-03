L'ultima truffa bancaria che svuota il conto: cos'è lo spoofing e come riconoscerlo

Lunedì 25 Marzo 2024, 11:38

Chi architetta truffe, nello specifico bancarie, sfrutta al meglio la tecnologia attuale per camuffare numeri di telefono, siti web e identità così da far sembrare alle vittime che il messaggio ricevuto appartiene ad un ente o soggetto ufficiale. I criminali, inoltre, giocano sul creare panico e paura in chi apre il messaggio e perde in un attimo la lucidità in preda ad una sensazione di allerta irrazionale, finendo per inoltrare il pin del proprio conto in banca o alle Poste. Come funzionano le ultime truffe bancarie? I raggiri più recenti si basano sulla ricezione di un messaggio da parte di quella che sembra la propria banca che avverte l’utente di un movimento sospetto sul conto. L’sms avvisa che a breve l’utente preso di mira riceverà una chiamata dall’operatore del proprio istituto e da quel momento parte una escalation di irrazionalità, terrore e senso di impotenza.

