Le radio non passano le sue canzoni. In tv non lo si vede mai. A Sanremo Amadeus lo ha scartato sia l'anno scorso che quest'anno. In compenso la sua musica fa numeri a otto cifre - o di più - sulle piattaforme di streaming. Merito di una fan base particolarmente attiva e devota, che ha permesso a Il Tre di totalizzare negli ultimi due anni la bellezza di 216,6 milioni di ascolti complessivi su Spotify con i pezzi del suo album d'esordio Ali e di vincere quattro Dischi di platino e due Dischi d'oro grazie a successi come Te lo prometto, Cracovia, pt. 3, Il tuo nome e Fuori è notte. «Ho capito che è più importante avere delle persone che ti supportano davvero, piuttosto che essere di tutti e di nessuno», dice lui. Per manifestare ai fan la sua riconoscenza, ieri il 25enne rapper romano - vero nome Guido Luigi Senia, nato e cresciuto a Santa Maria delle Mole - ne ha portato alcuni con sé in giro su un pullman che ha attraversato la Capitale, scelti tra quelli che avevano presalvato sulle piattaforme il suo nuovo singolo Roma, che esce oggi.

LO SHOW

Appuntamento alle 15 a Colli Albani, poi tappa a San Giovanni, Cipro, Trastevere e al Mandrione, dove nello spazio dello Snodo al termine del lungo tour - durato più di due ore, anche a causa del traffico - Il Tre ha fatto ascoltare in anteprima ai fan fatti salire a bordo del pullman durante le varie fermate la nuova canzone, in cui i panorami mozzafiato e i celebri cieli viola della Capitale al tramonto fanno da sfondo a una storia tra due ragazzi.

CAOS

«La copertina, in cui guardo dall'alto la città, l'abbiamo scattata a Piazza Socrate. Roma è una città tanto bella quanto caotica, ché per arrivare da una parte all'altra della città ci metti due ore - dice lui - mi ha dato tanto non solo a livello personale, ma anche a livello musicale: dai primi passi mossi sul palco dello ZooBar a Monte Sacro al raduno con i fan a Piazza del Popolo quando nel 2018 feci uscire l'Ep Real Talk».

In un'atmosfera da gita scolastica, tra musica ad alto volume, selfie e siparietti con i genitori («È salito un ragazzino con la maglietta della Roma? Fatelo scende' subito», scherza il papà, laziale - «Io invece sono interista», sottolinea lui), la fidanzata Arianna e pure il cagnolino, Il Tre si è raccontato ai fan, parlando degli ultimi mesi, quelli in cui ha scritto i brani che andranno a comporre il suo prossimo album:«"Voglio dimostrare che oltre al rapper atipico, che nei suoi pezzi non parla di droga, armi e violenza, c'è dell'altro: sono stato fortunato ad aver avuto una folgorazione, la passione per la musica, che mi ha salvato. Tanti ragazzi della mia età stanno ancora buttati in piazzetta a farsi le canne. Sono stati più sfortunati rispetto a me. Di questo però ho parlato abbastanza nelle canzoni di Ali - spiega lui, 409 mila follower su Instagram, 637 mila ascoltatori mensili su Spotify, 968 mila follower su TikTok e 211 mila iscritti al suo canale su YouTube, dove i suoi videoclip hanno totalizzato la bellezza di 110,2 milioni di visualizzazioni - ora voglio raccontare i lati oscuri del successo. Ho vissuto un periodo traumatico, in seguito all'exploit del primo disco. Dopo essermi visto al primo posto in classifica mi sono chiesto: "E adesso cosa c'è? Come farò a superarmi?" Ho cominciato a fare i conti con le pressioni che io stesso mi sono creato. Mi sembra di non aver ancora fatto niente».

I CONSIGLI

I discografici gli hanno consigliato di cominciare a scrivere con qualche autore di successo, lui ha detto di no: «Sono troppo geloso della mia musica. E penso di potermela cavare anche da solo». Il disco non ha ancora una data d'uscita. Potrebbe arrivare all'inizio del 2024, magari in occasione del debutto de Il Tre a Sanremo: «Voglio farlo. I no che ho ricevuto l'anno scorso e quest'anno mi stanno motivando ancora di più. Voglio arrivare lì e dire a me stesso dopo le porte sbattute in faccia: "Finalmente ce l'ho fatta"».