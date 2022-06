Travis Barker, il batterista dei Blink-182 ricoverato d'urgenza in ospedale. La figlia: «Pregate per lui»

Paura per Travis Barker, il 46enne batterista dei Blink 182 è stato portato d'urgenza in ospedale a Los Angeles.

Secondo TMZ, ieri mattina Travis e la moglie Kourtney Kardashian – sposata lo scorso mese a Portofino - si sono presentati alla clinica West Hills per un problema di salute del batterista ma pare che i medici della struttura abbiano ritenuto opportuno trasferire l'artista in ambulanza, al centro medico Cedars-Sinai per ulteriori controlli.

APPROFONDIMENTI LE NOZZE Kourtney Kardashian sposa Travis Barker a Portofino MILANO Fedez incontra Mark Hoppus dei Blink 182 FIATO SOSPESO Travis Barker, ricoverato due volte in pochi giorni CALIFORNIA Blink 182, il fondatore Mark Hoppus ha il cancro da tre mesi:... LA CONFESSIONE Travis Barker, batterista dei Blink-182: «Ho offerto un... DA OBAMA A BONO Incidenti aerei da star: ecco cinque personaggi che possono dire...

God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022

Trevis Barker ricoverato in ospedale, come sta?

Per ora non si sanno ancora i motivi del ricovero ma i fan sono in allarme. La figlia di Travis, Alabama Luella Barker, ha fatto preoccupare moltissimo i fan di Travis con una storia su Instagram in cui ha scritto: «Per favore, mandateci le vostre preghiere». Nella giornata di ieri lo stesso Barker aveva twittato «God save me» (Dio mi salvi), ma non è chiaro se facesse riferimento ai problemi di salute o al brano omonimo di Machina Gun Kelly, tratto dall’album Mainstream Sellout, prodotto dal membro dei Blink-182. Nel testo dipendenza e droghe sono le protagoniste.

Non anni facili questi per il batterista che ultimamente è finito in ospedale per un coagulo di sangue nelle braccia, per un’infezione da stafilococco e, nel 2008, è sopravvissuto con ustioni di terzo grado a un incidente aereo in cui sono morte sei persone.