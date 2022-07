Totti e Ilary, quando lei rivelò a Belve: «Il nostro matrimonio non potrebbe sopravvivere a un tradimento»

Qualche mese fa, dopo i rumors su una possibile separazione a febbraio, tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la nota conduttrice romana fu ospite su Rai 2 nel programma "Belve", di Francesca Fagnani. L'ex moglie del pupone durante l'intervista fiume parlò a lungo della storia con l'ex capitano della Roma affrontando anche varie aspetti della vita privata della coppia. Dopo l'annuncio ufficiale della separazione, sul web sono cominciati a circolare gli estratti di quella lunga intervista, uno in particolare ha suscitato parecchia attenzione.

Totti e Ilary, la proposta di nozze all'Isola del Pescatore di Santa Severa

Tradimento di Totti? La confessione di Ilary

La puntata in questione è quella andata in onda lo scorso primo aprile. Contrariamente alla data, una dichiarazione di Ilary col passare dei mesi non si è rivelata poi così scherzosa. La frase che destò molta curiosita tra i fan della coppia riguardava il rapporto tra Ilari e Totti.

Tra le tante domande che la Fagnani rivolse alla padrona di casa dell'Isola dei famosi ci fu proprio quella che riguardava eventuali tradimenti reciproci «la vostra coppia sarebbe in grado di superare un tradimento dell'uno o dell'altro?». Domanda alla quale Ilary rispose molto sinceramente «No, né de uno né dell’altro». A seguito di questa risposta la Fagnani rivolse un'altra domanda piccata alla Blasi «Hai ancora tatuate le vostre iniziali F I?», risposta ironica di Ilari «Si...Forza Italia? Che è?». Chiosa della Fagnani «Male che va si troverà un altro con il nome che inizia per F».