Totti e Spalletti, un incontro per fare pace? L'allenatore: «Si farà». L'ex capitano: «Prima vinca lo scudetto»

Francesco Totti e Luciano Spalletti, la pace sei anni dopo il litigio? La promessa di un incontro chiarificatore l'ha strappata l'inviato de "Le Iene" in un servizio che andrà in onda domani, martedì 25 aprile, in prima serata su Italia 1. Luciano Spalletti era stato già intercettato in occasione della consegna del Premio Nazionale Enzo Bearzot a fine marzo, promettendo un incontro con l'ex capitano della Roma. «Questa cosa si farà sicuramente perché fa piacere a tutti e due» aveva detto il tecnico toscano.

Un messaggio riportato a Totti, pizzicato da "Le Iene" in scooter insieme alla sua nuova compagna, Noemi Bocchi. «Adesso ha cose più importanti, deve vincere uno scudetto!», ha detto tra una battuta e l'altra l'ex dieci giallorosso. Insomma, resta da fissare solo da data tra i due.