Mercoledì 4 Gennaio 2023, 12:19

Non ne hai mai fatto un mistero. Francesco Totti è stato sempre vicino al gioco d'azzardo. Ma non sono scommesse sportive (anche perché non avrebbe potuto farle quando giocava in Serie A). Piuttosto delle frequentazioni al casinò. Nell’estate del 2018, quando era dirigente dell'As Roma, nella giornata libera lui e alcuni ex compagni volarono nella vicinissima Las Vegas per 24 ore di relax. Da giovane, inoltre, diceva di amare il poker e altre tipologie di gioco d’azzardo. Dopo l'addio al calcio, è stato testimonial inoltre testimonial del “Gioco del Lotto”. Da qui le polemiche.

Totti, faro dell'Antiriciclaggio: bonifici sospetti ai casinò di Monte Carlo, Londra e Las Vegas

La pubblicità al Poker online

«È un piacere per me iniziare questo nuovo viaggio insieme a Mostbet. Non vedo l’ora di entrare in contatto con molti tifosi di calcio in tutto il mondo attraverso questa collaborazione». Così Totti sponsorizzava siti di scommesse online come «Mostbet». Ma nel suo curriculum c'è anche Partypoker.it e PartyCasino.it. «Le iniziative che coinvolgeranno Francesco Totti e gli appassionati di poker frequentatori del sito Partypoker.it: - Freeroll Totti: 500 euro al giorno e maglia firmata dal capitano - TottiGoal: fino a 20mila euro di premio al mese e un pacchetto omaggio per il WPT Francesco Totti, oltre che volto della poker room, sarà anche un campione da sfidare: in persona, la sera di ogni ultimo lunedì del mese, sarà infatti online con il nickname TOTTI10 pronto a sfidare chiunque ne abbia voglia», dieva nello spot.