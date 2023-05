Totti e Noemi cercano casa all'Eur vicino alla villa di Ilary Blasi: ecco dove è stato avvistato l'ex capitano della Roma

Forse ha proprio ragione il settimanale Nuovo Tv. Non c'è pace tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Impossibile.

L'ex capitano della Roma dopo essersi ripreso il controllo del centro sportivo della Longarina che comprende la Totti Soccer School, oltre a un’area per giocare a padel e aver innescato un nuovo contenzioso con Silvia Blasi, la sorella di Ilary, che gestiva il centro sportivo insieme al marito Ivan Peruch, ora è pronto a segnare un altro gol dei suoi.

"Francesco - scrive il settimanale di Cairo - dopo aver perso la mega villa che si trova all’Eur, nella zona del Torrino, andata secondo le disposizioni provvisorie del giudice a Ilary e ai tre figli, stia seriamente valutando l’ipotesi di lasciare l’attico di Vigna Clara, a Roma Nord, dove da ottobre si è trasferito con la compagna Noemi Bocchi".

Le ricerche della nuova casa

E per andare dove? Semplice.

Tornare nella zona in cui ha sempre vissuto. E questo significa trovare un casa non solo per avvicinarsi a Cristian, Chanel e Isabel, "ma anche per gestire al meglio la battaglia legale: le proprietà contese si trovano tutte a Roma Sud", svela a Nuovo Tv una fonte che preferisce rimanere anonima...

L’ex campione della Roma è stato visto molto spesso, negli ultimi giorni, a Fonte Meravigliosa, quartiere verde e residenziale della Capitale, distante pochi chilometri dalla villa di Ilary. «Sta facendo fisioterapia in un noto poliambulatorio privato del quartiere, quello dei vip», Ma Francesco Totti starebbe cercando una nuova casa tra viale Africa e viale della Musica, nella parte più prestigiosa del quartiere Eur. Ora si attende la prossima mossa di Ilary...