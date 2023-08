Ciro Immobile a Sabaudia con la moglie Jessica, per Totti (e Noemi Bocchi) invasione di campo: è sfida tra le wags

Totti e Sabaudia, un legame profondo, sicuro. Mare che piace non si cambia, ma non solo: fani, amici, partite a padel, a beach volley. Celebri per le loro bellezze naturalistiche questi lidi sono il rifugio sicuro del campione giallorosso: ma da qualche anno il buen retiro dell’ex calciatore della Roma lo è diventato anche per il capitano della Lazio Ciro Immobile. Tra un allenamento e l’altro in vista dell’inizio del campionato, l’attaccante biancoceleste raggiunge sempre più spesso la moglie Jessica Melena ed i suoi quattro bambini Michela, Giorgia, Mattia ed Andrea. Per la coppia una giornata formato famiglia, si divertono a giocare in spiaggia ed in acqua, il piccolo tira calci a un pallone e poi si tuffa, la mamma lo rincorre sulla spiaggia. Coccole e battute. Ciro Immobile inoltre, dimostrando una particolare attenzione alle tematiche ambientali, nei giorni scorsi ha voluto portare la famiglia presso il Borgo Fogliano, a Latina, dove hanno sede il Reparto per la tutela della Biodiversità ed il Centro di recupero della fauna selvatica. In questi giorni farà da spola tra Roma e Sabaudia proprio per condividere più tempo con moglie e figli.

Anche Francesco Totti continua la vacanza a Sabaudia con Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma è stato avvistato ieri mattina mentre faceva la spesa in un noto fornaio del centro. Spuntini dolci gourmet e poi un salto sulla spiaggia sempre con lei. Una chiacchiera, una sosta sul lettino accanto a Noemi, ma poi il gioco chiama: e allora via sul campo di beach volley con gli amici.

Fedelissimi al Circeo invece Enrico Brignano e Flora Canto che ogni anno scelgono questa bellissima località balneare pontina come base per le loro vacanze. Quest’anno si sono divisi tra Capri, Ischia e il Circeo. E mentre Flora si dedica con dolcezza ai due figli Martina e Niccolò tra giochi in spiaggia e al mare, Enrico li raggiunge tra uno spettacolo e l’altro.