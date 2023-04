Noemi Bocchi, abbracci e sorrisi con la mamma di Totti: c'è feeling tra suocera e nuora

Tra la mamma di Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra esserci feeling. Sulla rivista "Chi" uscirà il servizio esclusivo con le foto che ritraggono l'ex capitano della Roma (e la madre Fiorella) insieme alla fidanzata. Cosa stavano facendo? I tre erano andati alla festa di compleanno di un amico dell'ex calciatore. Che questi giorni spesso è impegnato (almeno con la testa) in tribunale. La decisione riguardo la separazione con Ilary Blasi, infatti, è arrivata oggi. Il verdetto? La villa all'Eur va alla showgirl, insieme a un assegno di mantenimento di 12.500 euro.

Totti e Ilary, il divorzio: a Ilary villa all'Eur e gestione dei figli, mantenimento da 12.500 euro al mese

Il servizio esclusivo

Chi in edicola questa settimana pubblica il servizio esclusivo sulla serata che Francesco Totti ha trascorso insieme con la mamma Fiorella e la compagna Noemi Bocchi. I tre arrivano insieme nel ristorante Isola del Pescatore, sul litorale vicino Roma, per la festa di compleanno di un amico storico dell'ex calciatore. Poi la suocera e la nuova “nuora” si siedono vicine. Mamma Fiorella, da sempre gelosissima del figlio, mostra di avere un debole per Noemi. Con lei è stata sorprendentemente affettuosa, tanto che le ha dispensato sorrisi e qualche timido abbraccio.

