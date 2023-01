Totti, body shaming e insulti sui social: «Sei ingrassato, hai mangiato le borse di Ilary?»

Insulti e prese in giro a Francesco Totti sotto la sua ultima foto pubblicata sul profilo Instagram. «Mangia di meno» o ancora «ti sei mangiato le borse di Ilary» sono solo alcuni dei commenti dei follower. «France’, te sei magnato er capitano», «te sta a venì er doppio mento», si legge. Secondo gli haters, Totti avrebbe preso qualche chilo. E non sarebbe neanche strano, visto che l'ex capitano della Roma ha smesso da qualche anno di giocare a livello professionistico. E come accade a tutti, nonostante l'attività fisica di ogni giorno, i ritmi non sono più quelli di un tempo. Neanche a dirlo, per molti la colpa è della nuova compagna Noemi Bocchi: «È per lei che sei diventato così, ti sei lasciato andare. Torna da Ilary, guarda cosa ti sta facendo questa sfasciafamiglie». Nella foto Totti è in piedi davanti all'auto sponsorizzata.

Ma ovviamente c'è chi lo difende: «Ma come vi permettete di giudicare così la vita di una persona?», scrive un utente. Anche perché sicuramente l'ex capitano della Roma, nonostante l'addio al calcio, è ben più attivo dal punto di vista atletico di tanti follower. Gioca a padel quasi ogni giorno e continua a giocare a calciotto nella sua squadra. Il Capodanno lo ha trascorso a Miami proprio insieme a Noemi Bocchi e ai figli Cristian e Chanel. In alcuni video sui social è stato visto palleggiare a Licoln Road insieme al figlio e ad alcini amici.