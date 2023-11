Totti e Ilary, dalle verità svelate in tv alle prove dei tradimenti depositate al giudice. Ecco cosa sappiamo

La verità di Ilary Blasi sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, anticipata nel docufilm "Unica" di Netflix, ricalca grosso modo le istanze con cui la conduttrice tv ha chiesto al Tribunale di Roma di addebitare al marito la separazione. Per l'ex calciatore si tratta di una spettacolarizzazione del contenuto della causa, che rischia di turbare la serenità del magistrato titolare del fascicolo, nonché una strumentalizzazione economica di una questione privata. Anche lui a settembre 2022 aveva deciso di rivelare in pubblico la sua versione dei fatti sulla fine del grande amore con Ilary, in una lunga intervista al "Corriere della Sera". Ma in quel momento - è il distinguo che tiene a sottolineare Totti - non era ancora stato aperto il giudizio sulla separazione.

Totti e Ilary, la prossima udienza

Finora il giudice ha stabilito che l'ex capitano giallorosso debba versare 12.500 euro alla moglie per il mantenimento dei loro figli, oltre ad averle concesso di poter restare ad abitare nella sua villa dell'Eur, almeno fino a quando tutti e tre i ragazzi saranno indipendenti dal punto di vista economico. Nella prossima udienza, fissata per il 24 gennaio, il magistrato Simona Rossi dovrà decidere quali prove ammettere e quali no, tra quelle presentate dai coniugi. Entrambi hanno allegato alle rispettive memorie difensive una lunga lista di testimoni da interpellare; hanno depositato chat, messaggi vocali e foto: queste ultime raccolte anche grazie all'ausilio, nel caso della conduttrice di Mediaset, del lavoro di un investigatore privato da lei assunto. Nel documentario la Blasi ha raccontato dei primi incontri segreti di Totti con Noemi Bocchi ed è proprio attorno alla nuova fiamma del "pupone" che ruota attorno la tesi dell'infedeltà coniugale contestata dall'ex letterina.

Una relazione divenuta ufficiale dopo che la coppia, a giugno 2022, ha annunciato la volontà di separarsi, con l'obiettivo comune di preservare la serenità dei figli. Un obiettivo sacrificato nell'ultimo anno e mezzo, considerato lo scambio di accuse reciproche a mezzo stampa e tv.

Ilary nel docufilm ammette di aver preso un caffè con un altro uomo a Milano. Ma secondo quanto sostiene l'ex calciatore, nella memoria difensiva presentata davanti al Tribunale, la moglie già prima aveva avuto delle relazioni extraconiugali. Una tesi sostenuta anche da Fabrizio Corona: "Prima del ragazzo del caffè, ce ne sono stati altri". Anche se poi il re dei paparazzi ha ammesso: "Totti l’ha sempre tradita".

Il tira e molla sui Rolex

Resta il "nodo Rolex". Dopo il provvedimento del Tribunale di Roma, preso al termine della causa possessoria, i costosi orologi di cui si era appopriata Ilary sono stati da lei riportati in una cassetta di sicurezza a disposizione anche dall'ex marito. Al momento resteranno lì in custodia e non potranno essere usati né dall'uno né dall'altra, almeno fino a quando unno dei due non dimostrerà la proprietà dei Rolex. La difesa della Blasi nega che ci sia un giudizio pendente su questo, al contrario di quanto sostiene la difesa dell'ex capitano della Roma. Secondo il codice civile, almeno fino a una pronuncia diversa di un giudice, vige la presunzione di comproprietà di tutti i beni mobili acquistati dai coniugi (anche se in separazione dei beni), salvo prova contraria. Insomma, il "nodo Rolex" resta per ora in sospeso.