Totti e Ilary, da Shakira e Piqué a Buffon e Alena: quando le coppie scoppiano e il gossip “esplode”

Del Piero e Sonia Amoruso. Buffon e Alena Seredova. Andrea Pirlo e Deborah Roversi. Maxi Lopez e Wanda Nara. Cavani e Maria Soledad Cabris. De Rossi e Tamara Pisnoli. Bettarini e Simona Ventura... La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi è la notizia del giorno (anzi di ieri, dato che ormai non si parla più di cuori infranti, ma dei retroscena e del proliferare di presunte nuove fiamme). Ma a tenere banco nel mondo del gossip pallonaro ci sono anche Shakira e Gerard Piqué, che dopo l’annuncio la separazione il mese scorso, hanno dato il via libera a congetture e fiumi di parole. E fino a poco fa Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo che si sono lasciati nell’aprile del 2021. Lei, influencer da due milioni di follower, e ora compagna del laziale Mattia Zaccagni, rispose, a proposito dell'ex: «Mmmm che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno». Facendo riferimento al coro "Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo", rimbalzato durante i festeggiamenti per la Conference League vinta dalla Roma a Tirana nei giorni scorsi.

De Rossi

Tra sfrontatezza (volgarità) e riserbo, l'elenco degli amori dei calciatori finiti nel pallone è lunghissimo. De Rossi divorziato da Tamara. Alexandre Prato divorziato da Stefany, Mourinho da Matilde (sembra che lei dopo avergli perdonato un primo tradimento, decise di non sorvolare sul secondo), Pablo Daniel Osvaldo ed Elena Braccini, Stefano Bettarini e Simona Ventura, ma anche Vincenzo Montella ed Enza, Sergio Aguero e Gianni Maradona. Pato. Non sempre i calciatori finiscono in prima pagina per le loro imprese sportive. Gigi Buffon si separò dalla moglie Alena Seredova, praticamente a mezzo stampa. Fu la modella e conduttrice ceca a rivelare di aver scoperto del tradimento del marito con Ilaria D’Amico (sua attuale compagna, dalla quale ha avuto un figlio), dai giornali.

Zenga

E alcuni campioni per amore si sono rovinati, altri hanno rovinato mogli e famiglie. Sembra che l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga, per mantenere le sue tre mogli, dopo aver appeso le scarpe al chiodo, ha dovuto fare il postino per Maria De Filippi e vendere anche le aspirapolvere porta a porta! Mentre l’addio tra Andrea Pirlo e Deborah Roversi (lunga unione e due figli) fece scalpore per le cifre degli assegni di mantenimento rivelate dalla stampa: si parlò di più di 50 mila euro al mese, sebbene la diretta interessata abbia sempre smentito.

John Terry

Leggendaria la vicenda che dall’intimità finì a centro campo: quella del capitano dell’Inghilterra, John Terry, sposato e padre di due gemelli, che perse la fascia (per decisione dell’allora allenatore Fabio Capello), quando emerse la sua storia con la moglie di un compagno di squadra: Vanessa Perroncel che era la fidanzata di Wayne Bridge, il quale, una volta scoperta la tresca, annunciò il suo addio alla Nazionale e rifiutò di stringere la mano in campo all’ex amico.

Maxi Lopez, Wanda Nara e Mauro Icardi

Ma la vicenda che ha alimentato un eterno tormentone fu il triangolo infernale tra Maxi Lopez, Wanda Nara e Mauro Icardi: nel 2013 Maxi e Wanda, che hanno tre figli insieme, divorziarono e lei iniziò una relazione con il giovane Mauro. Nessun “panno sporco” venne lavato in famiglia.

Alex Nuccetelli

Quanto a Ilary e Totti, la verità è un work in progress. Sulla loro separazione planano le parole del loro Cupido, Alex Nuccetelli, il pr ora culturista (nonché ex marito di Antonella Mosetti) che organizzò il loro primo incontro: “Sono uomo di mondo: 20 anni sempre insieme per due come Francesco Totti e Ilary Blasi così belli, così famosi, così desiderati, sono un record assoluto, in questa vita in cui siamo tutti destinati a lasciarci”.

Melory

Piovono insulti a Melory, la sorella minore della conduttrice Mediaset, che è stata sommersa di critiche e frecciatine sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 46mila follower. “Ma statte zitta! Tua sorella è stata mantenuta per 20 anni e si prende una mega villa e anche il mantenimento, volate basso che è meglio famiglia Blasi!”. I conti in tasca: le quote di proprietà di Ilary nella Number Five e nella Società Sportiva Sporting Club Totti, entrambe al 90%, saranno liquidate dall’ex calciatore. Ilary è proprietaria di un appartamento a Milano, uno a Roma, due garage e una nuda proprietà su una porzione della villa coniugale. Totti possiede invece la villa all’Eur e un altro appartamento nello stesso quartiere, la casa a Sabaudia, un villino nel quartiere Axa, due magazzini e due garage...

Noemi Bocchi

E naturalmente foto di Totti con Noemi Bocchi (e il silenzio dell’ex marito di lei Mario Caucci), gli scatti di Ilary in topless e una confusissima lista di presunti affair, tra cui quello con l'hair stylist Spinalbanese, candidato al Grande Fratello Vip. A colpi di avvocati procede invece la separazione tra Shakira e Gerard Piqué. Eppure erano una coppia mondiale. Si conobbero durante la lavorazione del video ufficiale dei Mondiali del 2010 disputati in Sudafrica, l’edizione vinta proprio dalla Spagna e di cui Shakira eseguì l’inno ufficiale. Da allora per oltre dieci anni la cantante colombiana e Piquè sono stati inseparabili e, almeno all’apparenza, molto innamorati. Ora si parla soltanto del loro accordo di separazione e l’offerta che la cantante colombiana avrebbe fatto al difensore del Barcellona per chiudere il loro rapporto dopo dodici anni d’amore e due figli, Sasha e Milan.

La proposta di Shakira

Secondo il documento, la cantante coprirebbe tutte le spese per il mantenimento di Sasha e Milan. Inoltre sarebbe disposta a pagare il 20% di un debito che ha Piqué, che sarebbe di 2,5 milioni di euro. E ancora, l’icona della musica latino-americana pagherebbe almeno cinque viaggi in prima classe da Barcellona a Miami, per consentire al giocatore di andare a fare visita ai figli nella casa in Florida, trattenendosi lì quanto vuole. Un’offerta che, stando ai media spagnoli, sarebbe da non credere ma che il 35enne catalano avrebbe respinto per un motivo ben preciso. La battaglia è sui figli e su dove dovranno andare a vivere, con Shakira intenzionata a portarsi Milan e Sasha a Miami – dove vuole trasferirsi – e Piqué fermamente contrario a lasciarli andare via da Barcellona. E il tradimento del giocatore con una ragazza poco più che ventenne, evento che ha scatenato il precipitare della situazione fino al comunicato di inizio giugno che ha annunciato la separazione, non ha agevolato la distensione tra le parti.

Roberto Garcia

Ad aggiungere dettagli, Roberto Garcia (ex fidanzato di Lucila, una delle sorelle della popstar colombiana), che giura si tratti di una questione puramente economica. L’uomo ha rilasciato un’intervista a EsDiario e ha detto che l’attaccante ha richiesto alla partner un’ingente somma di denaro per investire su attività alle Bahamas e in Colombia. Dopo il no della compagna ci sarebbe stata la rottura insanabile, aggravata dal fatto che la decisione è stata presa dopo una consultazione di famiglia: «Non fa nulla senza il permesso dei genitori – ha commentato – loro supervisionano molti aspetti della sua vita».