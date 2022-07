Totti e Ilary, Alvin coinvolto nella separazione? L'inviato rompe il silenzio

Francesco Totti e Ilary Blasi, il matrimonio è finito. Da quel 11 luglio che sigilla con un addio una relazione che durava da 20 anni i riflettori del gossip non si sono mai spenti. Mentre il settimanale Nuovo rilancia costanti aggiornamenti sui possibili motivi della crisi, proponendoci un ex Capitano devastato dal dolore, conditi da dichiarazioni dell'amico pr Alex Nuccetelli di Francesco, Ilary torna dalla Tanzania e cambia look. L'ex lady Totti ormai sembra aver voltato pagina e non si nasconde piu' dai social, anzi posta ogni momento della sua quotidianità proprio a voler mostrare a tutti come sta. Anche, probabilmente, all'ex marito, che secondo i rumor avrebbe tradito la Blasi con Noemi Bocchi.

E stando al gossip anche la conduttrice non si sarebbe tirata indietro dal frequentare altri uomini al di fuori delle mura domestiche. I nomi che le sono stati affianchi sono stati diversi anche se di lei non è uscita nessuna foto (a differenza dell'ex marito che è stato paparazzato mentre usciva ed entrava dall'appartamento di Noemi). Ma a essere finito del calderone dei "ben informati" c'è anche Alvin. Nei giorni scorsi, Dagospia aveva difatti lanciato uno scoop: l’inviato, amico della Blasi, non sarebbe del tutto estraneo alle questioni di cui si parla. «Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Totti ed Ilary», scrive Alberto Dandolo. «Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo…».

L'indiscrezione

Non viene specificato quale possa essere stato il ruolo dell'inviato de L'isola dei famosi nella vicenda. Ma molti avrebbero trovato ambigue le parole che Alvin ha speso quando ha fatto il suo discorso finale dall’Honduras per Ilary: «Aveva ragione Francesco Totti, sei unica». A stento la Blasi era riuscita a trattenere le lacrime e qualche giorno dopo l'ufficializzazione della separazione.

L'inviato rompe il silenzio

In queste ore, Alvin decide di rompere il silenzio e lo fa attraverso il suo account di Instagram.

«Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece, nobilita l’uomo» Probabilmente, l’inviato dell’Isola spera che con queste parole possa uscire fuori dal caos mediatico in cui si è ritrovato, inaspettatamente.