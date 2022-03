Totti e Ilary, divorzio o crisi risolta? Ecco come starebbero davvero le cose

Serenità ritrovata o aria di divorzio? Come stanno veramente le cose tra Ilary Blasi e Francesco Totti? La coppia è stata al centro dei gossip per una presunta separazione finita su giornali e web, scatenando l’attenzione del pubblico. Nei giorni scorsi la smentita dell’ex attaccante attraverso un video su Instagram e alcune foto dei due all’esterno di un ristorante in centro con i figli. Immagini che solo parzialmente hanno contribuito a fermare le chiacchiere sulla coppia che, secondo i ben informati, sarebbe sull’orlo di dirsi addio. Avvocati e battaglie sul patrimonio della famiglia, farebbero da contorno a una storia d’amore finita. Tenuti alla larga i figli che non saranno coinvolti in una eventuale battaglia giudiziaria.

Francesco Totti e Ilary Blasi, ma quale separazione: la passeggiata scaccia crisi a Roma

Notizie che stanno circolando sempre più insistenti, ma che i fatti tendono a smentire: Totti e Ilary sono sposati, vivono nella stessa casa e si fanno fotografare insieme. Immagini che comunicano complicità, amore e sintonia, in attesa che il caso si sgonfi definitivamente. I due sono stati sopresi da “Chi” durante una giornata trascorsa insieme nella Capitale. Francesco e Ilary si sono fermati in un ristorante per pranzare e (finalmente) hanno sorriso ai paparazzi una volta usciti dal locale per salire in macchina e far ritorno a casa.

Eppure c'è chi dice la coppia sarebbe ai ferri corti. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, "lei avrebbe voluto girare una sitcom sulla loro routine familiare, lui avrebbe tentennato fino a far morire il progetto; il clan dei Blasi avrebbe preso troppo 'campo' nel centro sportivo dei Totti alla Longarina, vicino Ostia. Soprattutto Francesco avrebbe voluto aggiungere un figlio, preferibilmente un maschietto, alla contabilità familiare e lei si sarebbe opposta per ragioni di carriera".

Insomma, il presunto allontanamento non avrebbe nulla a che fare con Noemi Bocchi, la donna che da giorni viene etichettata come la nuova fiamma dell'ex capitano della Roma. E come lei non c'entrerebbe un eventuale tradimento della conduttrice nei confronti del calciatore. A ostacolare, se la separazione fosse vera, la coppia più famosa del mondo del calcio anche il distacco dalla Roma. Cosa succederà?