«Noemi? Qui non l'abbiamo mai vista. L'isola del Pescatore era e resterà sempre il luogo magico dell'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il Capitano della Roma ha un legame troppo forte con il nostro ristorante. Torna spesso a trovarci e lo ha fatto anche di recente, ma era in compagnia solo dei suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel. Non è mai venuto, almeno fino a oggi, con la sua nuova fiamma. Chi dice di averli visti cenare qui insieme, mente. Sono solo fake news».

Non teme smentite Fabio Quartieri, titolare con i nipoti Stefano e Marco del famoso locale che sorge sul mare ai piedi del Castello di Santa Severa, divenuto famoso non solo per essere la meta preferita dei pranzi di famiglia dei presidenti della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi, ma anche per essere la location dove Totti, 17 anni fa, chiese a Ilary di diventare sua moglie. Mentre parla, la voce tradisce emozione e Fabio Quartieri, non riesce a nascondere il suo grande dispiacere per la separazione di due persone diventate molto di più che semplici clienti.

«Non capisco cosa possa essere successo - dice -. Era una famiglia unita, avevano davvero tutto per essere felici e sembrava si amassero davvero molto. In tanti anni, almeno qui da noi, mai una lite, neppure uno screzio».

La separazione della coppia iconica dell'Isola del Pescatore ha lasciato basiti tutti a Santa Severa e ha colpito profondamente anche Stefano e Marco, perché Francesco e Ilary non erano solo dei clienti molto speciali e affezionati. Tra di loro è nata una grande amicizia. «Siamo molto legati e Francesco Totti ormai vuole condividere con noi tutte le emozioni e gli eventi più importanti della sua vita e di quella della sua famiglia. Forse perché quella storia d'amore, quasi di altri tempi, che aveva fatto sognare ad occhi aperti milioni di persone come fosse una fiaba, era cominciata proprio in questo ristorantino romantico. Era il 2005 - racconta ancora Stefano - sapevo che Francesco e Ilary si frequentavano da tempo, ma di matrimonio ancora non si parlava. Ho pensato che fosse giunto il momento di offrire al Capitano l'occasione giusta per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. Quella sera di febbraio quando la coppia arrivò il locale era al buio e Ilary, molto contrariata, voleva andarsene. Poi all'improvviso la sala, riservata solo a loro, si è illuminata. Avevamo apparecchiato il tavolo più bello e con mio fratello Marco gli abbiamo servito due coppe di champagne e portato un mazzo di rose rosse. Fu in quella sera indimenticabile che al termine della cena Ilary disse il suo primo sì al futuro marito».

Da quella volta sono stati tantissimi i momenti belli che Totti ha voluto condividere con i suoi amici dell'Isola del Pescatore: dalla nascita del primogenito Cristian, alla sua prima comunione. E ancora i compleanni di Chanel e gli anniversari di matrimonio, come quello che la coppia volle festeggiare a Santa Severa nel 2020. Nessuno immaginava che non ce ne sarebbero stati altri.