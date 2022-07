Totti e Ilary si separano, perché stavolta non sono riusciti a superare la crisi? Dalle smentite all'addio cosa è successo davvero

Sono finiti anche i tempi supplementari e i rigori, il fischio ha decretato la fine. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati, ora è tempo di rientrare per tutti negli spoglaitoi, ma i tifosi restano in silenzio in tribuna. Loro che avevano superato ogni crisi, da questa tempesta non sono riusciti a uscirne. La comunicazione è arrivata, è ufficiale: si sono separati. E il comunicato non è stato congiunto come tutti si aspettavano. quindi le voci di crisi che rumoreggiavano da mesi, purtroppo, non erano false. L'ufficializzazione era prevista per le 19, ma è arrivata con un po' di ritardo, si parlava inoltre di separazione consensuale e di annuncio congiunto, ma niente è stato come previsto.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Foto LE REAZIONI Fan in lacrime LA NOTA Totti e Ilary, il messaggio di Francesco: «Ho tentato di... L'INDISCREZIONE Totti, la notte a casa di Noemi e quei messaggi scoperti sul... L'INTERVISTA Totti e Ilary, la verità dell'amico Alex Nuccetelli:... IL RITRATTO Noemi Bocchi, chi è la (presunta) fiamma di Totti:... LA SEPARAZIONE Totti e Ilary, il match milionario tra case, brand e... IL RETROSCENA Cosa succede ora? Il capitano fa le valigie: sta cercando una...

Totti e Ilary, cosa succede ora? Le valigie le fa il capitano: sta cercando una nuova casa. La showgirl resterà con i figli nella villa dell'Eur

Totti e Ilary, l'addio ufficiale: la verità

La prima a scrivere all'Ansa è stata Ilary Blasi: «Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia». Tranchant l'annuncio della Blasi.

Totti e Ilary si separano, fan in lacrime: «Com'è triste quando finisce una storia d'amore»

Il comunicato di Totti arriva poco dopo. «Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile». E come sempre parla di Cristian, Chanel e Isabel: «Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli». E su questa comunicazione si accendono i dubbi.

Totti e Ilary, il messaggio di Francesco: «Ho tentato di superare la crisi, scelta dolorosa ma inevitabile»

Il caso Flavia Vento

Era il 2005 e un mese prima delle nozze tra l'allora re di Roma e la bella Ilary, scoppia la bomba mediatica. Un mese prima del sì, nel 2005, Flavia Vento concede un’intervista al settimanale «Gente», genere «sedotta e abbandonata», raccontando di aver vissuto una notte d'amore con il capitano della Roma. Alle spalle della showgirl all'epoca c'erano Lele Mora e Fabrizio Corona e fu lei stessa a confessare che aveva deciso di raccontarlo perchè spinta dai suoi manager a farlo.

Dopo 13 anni è arrivata la resa dei conti. Se è vero che la vendetta è un piatto che si consuma freddo, Ilary Blasi sul palco del Gf Vip si era tolta più di un sassolino dalle scarpe rivangando una storia che - non con poca sofferenza - tre figli dopo, è riuscita superare. Parliamo del presunto triangolo amoroso di Francesco Totti, Ilary Blasi e l'allora "ragazza sottovetro" Flavia Vento.

Fabrizio Corona, nuova frecciata in tv a Ilary Blasi: «La madre mi portava le sue foto nuda»

Blasi, la vendetta verso Corona

Durante una puntata del Gf Vip, la Blasi ritira fuori quella storia dolorosa che finì su tutti i giornali: «Ti rendi conto quello che mi ha fatto 13 anni fa? Tu giochi con i sentimenti. l'hai fatto anche con Silvia (Provvedi, la sua ex)». Scoppiò la bufera. Con Corona che urlava: «Quello che ha scritto tuo marito nel suo libro sono tutte cazz.... Le persone della televisione sanno qual è la verità.» Ilary rimase impassibile, allora.

Poi il matrimonio ci fù. Il 19 giugno del 2005 eccoli nella Basilica dell’Ara Coeli, in Armani bianco lei con le rotondità della gravidanza in mostra e in tight con cilindro, sempre Armani, lui. Lo scambio delle fedi in diretta tv, su Skytg24. Esclusiva pagata 30mila euro destinati in beneficenza al canile municipale. Poi tre figli e tanti momenti unici insieme.

Sono passati 17 anni da allora, i fan si sono immedesimati in quella storia ma ora da febbraio tutto è cambiato. La bomba è andata su tutte le pagine dei giornali, ma ora ci si chiede perché loro che hanno superato tutte le crisi stavolta non ce l'hanno fatta.

Noemi Bocchi, chi è la (presunta) fiamma di Totti: laureata alla Lumsa e appasionata di padel

Tradimento certo

Intervistata da Francesca Fagnani per Belve ad Aprile, quando l'incendio esploso a febbraio era stato un po' spento, la presentatrice de L’isola dei famosi ha ammesso che non perdonerebbe un tradimento. «La vostra storia d'amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?», ha chiesto la giornalista. «No, né dell’uno né dell’altra», rispose lapidaria la Blasi. Quindi sicuramente stavolta il tradimento c'è stato.

Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi: «Situazione grottesca, devo parlare con i miei legali. Storie di Totti? Ha fatto bene»

Tutti i dubbi

Si è parlato per mesi di una nuova relazione che l'ex capitano giallorosso avrebbe intrapreso con Noemi Bocchi, una giovane ragazza conosciuta sui campi da padel. Dei due sono uscite le foto. Si è parlato di viaggi a Montecarlo e a Tirana, di pranzi e cene a L'Isola del Pescatore a Santa Severa, di incontri clandestini ripetuti. Sono uscite le foto di Totti che entra ed esce da casa della ragazza, e tutti pensano che le vere motivazioni siano da trovare in quella sbandata, ma è davvero così? Come si dice? Dietro i motivi della fine di una storia la verità sta nel mezzo. E forse è davvero così.

Totti e Ilary, Simona Ventura: «Lui sempre molto caro, lei meno»

Tutta colpa dell'ex Capitano?

A leggere le parole dell'ex Pupone trapela l'amarezza che la chiusura di un matrimonio che durava da 17 anni, per la fine di una bellissima storia d'amore che ha appassionato milioni di fan che ora si dicono disperati. in quella di Ilary un messaggio stringato, poche parole e nessun indizio sul possibile motivo. Ma la Blasi è così, e la si apprezza anche per questo suo lato algido che riesce a scaldare con un sorriso travolgente e una romanità spontanea. Francesco parla di una «separazione inevitabile e dolorosa» e aggiunge di aver «provato a salvare il matrimonio» ma il vaso oramai era rotto.

Totti, la notte a casa di Noemi e quei messaggi scoperti sul telefono di Ilary Blasi

La "verità" di Chi

Anni fa, con una forte dose di autoironia, Ilary Blasi si definì «la più cornuta d'Italia per la gente», insinuando «nessuno pensa che io potrei avere un amante a Milano?». E per il settimanale Chi è successo questo: non è stata Noemi, ma un aitante e muscoloso ragazzo che la conduttrice ha inizato a frequentare e con cui si è scambiata numerosi messaggi che non ha cancellato: Totti ha controllato - sempre secondo il settimanale di Alfonso Signorini - il telefono della moglie ed è stato l'inizio della fine. Un episodio che spiega la frase sibillina di un caro amico di Totti che provava a dare una spiegazione sulla crisi: "Ha capito chi è lei"». Quindi di chi è la colpa? Non si sà e forse non si saprà mai visto che la Blasi ora si è chiusa in un silenzio stampa.

Crisi Blasi-Totti? La conduttrice de L'Isola dei Famosi: «La nostra storia d'amore non sarebbe sopravvissuta a un tradimento»

La storia con Noemi Bocchi

Da quella foto in cui l'ex Pupone era allo stadio con la nuova presunta fiamma alle smentite il passo è stato breve, seppur sofferto.

Ilary Blasi, crisi con Francesco Totti? «No, mio marito si fida delle persone sbagliate»

Totti e Ilary, il retroscena sulla separazione

Ci hanno provato entrambi a evitare che scoppiasse una bomba. L'ex capitano con un video "fai da te", Ilary con un'intervista da Silvia Toffanin in cui accusava anche la stampa di sciacallaggio.

Totti e Ilary, cosa dicono le stelle? Ecco perché Urano in Toro favorisce i "colpi di testa"

Accando a Totti il gossip metteva Noemi Bocchi, ragazza incontrata sui campi di padel. Vicino alla Blasi un uomo misterioso che la showgirl incontrava nelle trasferte a Milano. Quindi stavolta a "tradire", secondo il gossip potrebbero essere stati entrambi. E la showgirl lo aveva detto: di fronte a un tradimento la storia sarebbe finita.

Totti e Ilary, la verità dell'amico Alex Nuccetelli: «Entrambi hanno un'altra storia, ma Francesco non voleva separarsi»

Le foto che "incastrano" l'ex Capitano

Ma gli amici dell'ex capitano della Roma hanno cercato di proteggere la relazione e la privacy della famiglia (e specialmente dei figli) ma a confermare la relazione con Noemi Bocchi sono le foto del settimanale "Chi"

Due giorni prima dell'annuncio della separazione, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20:30 alle 2:30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall'amico.

Totti vive già con Noemi?

E inoltre c'è chi dice che Totti e Noemi già convivono da due mesi insieme, ma questa è un'altra storia e nessuna conferma è arrivata.