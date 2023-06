Totti, lucchetti alla Longarina: annullato l'evento in onore del papà (morto di Covid): il fratello attacca la famiglia Blasi

Il Memorial Enzo Totti, evento organizzato in memoria del padre dell'ex capitano della Roma, è annullato. Conseguenza diretta della battaglia legale fra Francesco Totti e l'ex moglie Ilary Blasi. Il centro sportivo della Longarina, in zona Roma Sud, è oggetto di una diatriba fra i due ex coniugi. Settimana scorsa sono stati messi lucchetti ai cancelli «in maniera totalmente arbitraria» e «in assenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria», almeno secondo quanto riferito dalla famiglia Totti, che su quei campi gestisce una scuola calcio.

Longarina, annullato l'evento in memoria di Enzo Totti

Ad annunciare l'annullamento dell'evento dedicato a Enzo Totti, morto due anni fa di Covid, è Riccardo Totti con un post sulla pagina della Totti Soccer School: «Con profondo rammarico, siamo costretti ad annunciare lo spostamento a data da destinarsi del secondo Memorial Enzo Totti, dedicato alla memoria di mio padre prematuramente scomparso a seguito delle complicanze da Covid».

Il fratello dell'ex campione giallorosso ha aggiunto: «La decisione è maturata a seguito della scelta arbitraria ed illegittima della gestione dei campi, di rendere impossibile l’accesso ai nostri tesserati.

Un ringraziamento va ai tecnici e a tutto lo staff, che da mesi lavorava senza sosta per la miglior riuscita di quella che per noi rappresenta la più importante delle manifestazioni».

La decisione dei giudici

Negli anni felici della coppia l'ex numero 10 aveva dato l'impianto in gestione alla sorella di Ilary Blasi, Silvia. Ma con la separazione in corso, il giudice ha disposto che la proprietà torni nei beni di Totti e per il prossimo 30 giugno è atteso l'ufficiale giudiziario. La società dei Blasi dovrà dunque restituire le chiavi e quindi saldare i debiti maturati durante la pandemia (e prima della separazione). Itanto, però, qualcuno ha deciso di mettere i lucchetti ai cancelli.