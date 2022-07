Totti e Ilary, i messaggi scoperti sul cellulare di lei erano con Antonino Spinalbese? I rumor sull'ex di Belen

Erano l'emblema dell'amore eterno, quello che esiste solo nelle favole. Francesco Totti e Ilary Blasi due giovani che sono venuti su dal nulla facendosi da soli e che avevano insieme conquistato tutto. Erano felici e contenti e non lo nascondevano. Poi tutto è cambiato. Da inizio anno i pettegolezzi si sono rincorsi per mesi. Noemi Bocchi, secondo Dagospia, era (ed è) la donna che è riuscita a oscurare Ilary agli occhi di Totti. Lui che era diventato l'uomo modello per le fan che a suon di "trovatevi un uomo che vi guarda come Totti guarda Ilary" secondo i ben informati avrebbe perso la testa per la 34enne di Roma Nord, somigliante tantissimo all'ex moglie. Ora con lei va negli stessi ristoranti in cui portava la moglie, con lei fa viaggi e con lei va anche allo stadio. Entra e esce da quella casa di zona Cortina D'Ampezzo dove vive la donna in orari notturni. Tutte, o molte, notizie corredate di foto. E questo potrebbe essere stato il motivo della crisi mai superata che poi ha portato alla separazione. Ma non è rimasta fuori dai rumor neanche Ilary. Perché se i protagonisti delle storie decidono di stare in silenzio per loro parla il gossip.

Totti e Ilary, Fabrizio Corona torna all'attacco: «La Blasi? Diventata famosa per il gossip ora chiede silenzio. Parole fuori luogo»

Ilary Blasi, la crisi con Totti per i messaggi a un uomo misterioso?

Anzi secondo il settimanale Chi non è stata Noemi, ma un aitante e muscoloso ragazzo che la conduttrice ha inizato a frequentare e con cui si è scambiata numerosi messaggi che non ha cancellato: Totti ha controllato - sempre secondo il settimanale di Alfonso Signorini - il telefono della moglie ed è stato l'inizio della fine». Un episodio che spiega la frase sibillina di un caro amico di Totti che provava a dare una spiegazione sulla crisi: "Ha capito chi è lei".

Ecco chi potrebbe essere

Si è ipotizzato inizialmente potesse essere Luca Marinelli, l'uomo segreto, e si è parlato poi anche di un personal trainer romano, ma ora la questione sembra diversa. E quell'uomo dei messaggi che hanno mandato su tutte le furie lìex Pupone, potrebbe avere un volto con tanto di nome e cognome, e che nome e cognome. Secondo quanto riporta il corriere della Sera, «il misterioso uomo che mandava messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco sul cellulare della moglie - ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso - sarebbe Antonino Spinalbese (per altro ora fidanzato con Giulia Tordini), ex di Belen Rodriguez con la quale ha avuto una figlia, Luna Marì». Ovviamente impossibile sapere, per ora, la veridicità di questa notizia visto il silenzio stampa, ma effettivamente soprattutto nell'ultimo periodo tra Belen e Ilary non scorreva buon sangue, ma anche queste magari sono solo facezie.