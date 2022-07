Mercoledì 13 Luglio 2022, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 12:36

Tra oggi e domani le ultime modifiche e poi tutto sarà definito. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno già un accordo sul mantenimento dopo la separazione annunciata due giorni fa. Raggiunta per via extragiudiziale, la separazione “con negoziazione assistita” è una delle nuove procedure introdotte nel 2014, che consente di conseguire lo status di separati in breve tempo e senza andare in Tribunale. Così da quella firma tempo un mese e mezzo e tra l'ex capitano e la Blasi sarà finita. Sarà deciso l’affidamento dei figli minori, le disposizioni di carattere patrimoniale, chi dovrà provvedere al mantenimento e in quale misura.

Totti e Ilary, oggi la definizione degli accordi economici: ecco come sarà diviso il patrimonio

Totti e Ilary, la divisione del patrimonio

Ad assistere Ilary Blasi nella procedura di separazione da Francesco Totti, è l’avvocato milanese Alessandro Simeone. Specializzato nel diritto delle relazioni familiari e delle successione, e nella contrattualistica per il mondo dello spettacolo, il legale è conosciuto negli ambienti vip e del piccolo schermo. Tra i clienti storici, Simona Ventura: ha assistito la show girl anche quando l’ex marito, Stefano Bettarini, aveva fatto dichiarazioni sulle sue storie passate mentre era all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In quell’occasione a presentare il programma era proprio Ilary Blasi. Simeone ha assistito anche Alessia Marcuzzi, sua carissima amica, così come Chiara Giordano che lo ha ingaggiato durante la separazione dall’attore Raul Bova. I colleghi avvocati "matrimonialisti" definiscono Simeone "un mastino", per la sua tenacia nello spuntare condizioni vantaggiose per le sue clienti, specie quando appartengono al mondo dello spettacolo e sono sposati con mariti vip: in questo caso, infatti, gli interessi da tutelare sono ingenti e molteplici. Probabilmente Ilary si è rivolta a lui, su consiglio delle amiche conduttrici, per la sua specializzazione in diritto delle relazioni familiari (il legale è anche membro del Comitato scientifici de "Il Familiarista" di Giuffré Francis Lefebvre). E forse, in fondo in fondo, ha pensato che, essendo di Milano, avrebbe evitato di imbattersi in un legale di fede giallorossa.

Totti e Ilary, i messaggi scoperti sul cellulare di lei erano con Antonino Spinalbese? I rumor sull'ex di Belen

Chi sono gli avvocati

Ad assistere Francesco Totti nella separazione da Ilary ci sarà Antonio Conte, storico avvocato della Roma, che spesso nella sua carriera ha difeso gli interessi della squadra nelle aule di giustizia sportiva. Un rapporto che lo lega alla società giallorossa da oltre 15 anni. E' stato infatti uno dei legali della famiglia Sensi. Conte ha difeso gli interessi di altri giocatori dell'As Roma, sia connessi alla loro carriera, sia riguardanti le questioni personali; insomma, a 360 gradi. Ad esempio ha assistito Nicolò Zaniolo due anni fa in un contenzioso civile davanti al Tribunale di Roma, quando il giudice ha dovuto stabilire l'assegno di mantenimento per l'ex fidanzata Sara Scaperrotta, che era incinta nel momento in cui si erano lasciati. Allo stesso legale si è rivolta lo scorso marzo anche la madre di Zaniolo, Francesca Costa, per presentare querela dopo gli insulti apparsi su alcuni account social contro la sua famiglia. "Abbiamo dato mandato al nostro legale di valutare anche articoli di giornale che hanno posto in essere una vera e propria istigazione alla violenza nei confronti di nostro figlio Nicolò", aveva spiegato la Costa. Prima ancora, l'avvocato Conte aveva assistito l'ex capitano Daniele De Rossi nella separazione dall'ex moglie Tamara Pisnoli e nelle vicende che ne sono seguite. Si era rivolto a lui anche quando nel 2011 lo Shakhtar Donetsk aveva presentato un esposto alla Uefa perché il giocatore della Roma era accusato di aver colpito il difensore Chygrynskiy durante l'andata degli ottavi di Champions. C'è un aneddoto raccontato da De Rossi sul suo avvocato, omonimo dell'allenatore del Tottenham. "Una volta mi ha chiamato: leggo Antonio Conte e penso sia l'avvocato. Gli rispondo: 'Ao Anto', com'è tutto a posto?' E invece era Conte! Lui mi risponde: 'Sì, Daniele, sono Antonio Conte, il mister'.".