Tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la prima a cominciare una “guerra fredda” - fatta di dispetti, provocazioni e ripicche - è stata Ilary. Già diverso tempo prima del comunicato disgiunto dell’11 luglio scorso, con cui i coniugi hanno annunciato la fine di un matrimonio durato 17 anni, la conduttrice di Mediaset aveva provveduto a svuotare la cassetta di sicurezza in banca, intestata a lei e al marito, in cui l’ex capitano della Roma custodiva i suoi “tesori”, a cominciare dalla collezione di Rolex. Da quanto trapela a “Il Messaggero”, il valore degli orologi si aggirerebbe sui 700mila euro. Basti pensare che uno in particolare vale da solo circa mezzo milione.

Ma all’interno della cassetta di sicurezza c’erano anche altri oggetti preziosi che farebbero lievitare di molto il valore del “bottino”, fino a superare il milione di euro. Insomma, si tratterebbe di una cifra superiore al valore complessivo delle borse e scarpe griffate sottratte alla Blasi da Totti (probabilmente mentre lei era in vacanza all’estero), per vendicarsi della sparizione dei suoi Rolex. Anche perché gli orologi, a differenza di borse e scarpe, non perdono di valore nel tempo o con l’utilizzo.

L’UDIENZA

Siamo al calcio di inizio della partita giudiziaria sulla separazione della coppia, che già ha assunto i contorni della telenovela e tanto sta appassionando tifosi giallorossi, e non solo. Questa mattina si tiene davanti al Tribunale civile di Roma la prima udienza della prima causa che vede contrapposti i coniugi. La presentatrice di Mediaset, tramite il suo legale Alessandro Simeone, ha presentato il 12 settembre un ricorso per chiedere la «reintegrazione nel possesso» (ossia la restituzione) di alcuni dei suoi gioielli, di una Smart e di tutte le sue borse (Dior, Louis Vuitton, Chanel, fino alle esclusive Kelly e Birkin di Hermès) e di un centinaio di paia di scarpe firmate Jimmy Choo, Amina Muaddi, Le Silla, Casadei e Gucci. Oggi Totti scoprirà le sue carte, con la comparsa di costituzione in giudizio che presenteranno gli avvocati Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace. È probabile che l’ex calciatore si difenda contrattaccando e chiedendo, a sua volta, la restituzione degli orologi e degli altri preziosi spariti dalla cassetta di sicurezza.

Intanto i legali di Francesco e Ilary hanno presentato i rispettivi ricorsi sulla separazione vera e propria. La prima udienza di comparizione dei coniugi (in cui i due non potranno mancare) deve ancora essere fissata.

LA FESTA

Felice, sereno e spensierato. Totti è tornato a vivere con il sorriso accanto a Noemi Bocchi. Lo descrivono così i suoi amici storici, quelli più fidati che erano con lui mercoledì sera al Jerò Restaurant, in zona Ponte Milvio. Una serata di festa organizzata dal pr romano Alex Nuccetelli. Una notte che ha fatto tornare finalmente il buon umore all’attaccante alle prese con la battaglia legale con la moglie per la separazione. Per qualche ora l’allegria ha cancellato i pensieri e certificato che ormai la nuova coppia non ha più voglia di nascondersi.

Quella di mercoledì è la prima vera uscita pubblica (il giorno del suo compleanno il ristorante a Santa Severa era interamente riservato). Una serata trascorsa ad ascoltare la musica dal vivo di Gianluigi Lembo cantante dell’«Anema e Core» di Capri, che li ha invitati quest’estate a trascorre un fine settimana nella bellissima isola nel Golfo di Napoli. E poi gli amici fedelissimi Ezio, Giancarlo, Emanuele e le rispettive mogli e compagne. In tutto, mercoledì sera, erano 14 persone a cui è stato riservato un tavolo nella sale assieme agli altri ospiti.

IL MENÙ

Il menù spagnolo prevedeva la paella e il prosciutto Patanegra. Mentre tutti sorseggiavano la sangria, Francesco preferiva la Coca Zero. In suo onore, i convitati hanno intonato “Grazie Roma”. E poi Lembo ha voluto rivolgere un ringraziamento diretto: «Grazie Francesco, anche perché lui e Roma sono la stessa cosa». Totti si è alzato in piedi accanto a Noemi, che agitava il telefono con il led acceso per fare atmosfera e si godeva lo spettacolo, dopo che la mattina era stata in tribunale per assistere al processo contro l’ex marito. Ha cantato, ballato e sventolato in aria un tovagliolo per cantare «‘O surdato ‘nnammurato». Insomma, sembra essere tornato il ragazzo gioioso che è sempre stato, nonostante la battaglia legale con Ilary sia appena iniziata.