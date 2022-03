Mercoledì 23 Marzo 2022, 08:54 - Ultimo aggiornamento: 08:55

La crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Non c’è mai stata. Non esiste. E poco importa se la coppia ha scelto il silenzio. Ha letto tanto, ha visto tutto. «Perché quelle cose lì sui grandi giornali io le leggevo insieme a voi. E, francamente, non abbiamo capito il perché sono state dette e scritte. Anche se in vent’anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero cose così».

Ilary Blasi e la verità su Francesco Totti

Al settimanale Chi, la padrona di Casa della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi prova a riderci sù: «Con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta: erano i primi giorni di guerra in Ucraina e parlavano di me e di Francesco, aprivano i giornali con me e Francesco... È stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Avete le carte del divorzio in mano? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua».

Dunque, che si risponde? Chiede il settimanale diretto da Alfonso Signorini. La risposta è sicura, di una donna che ama ancora suo marito e la sua famiglia. «Ogni volta ti devi mettere a fare le smentite? Ma tanto ricapiterà. Hanno ripreso cose che... Per dirne una, nelle interviste spesso ho detto: “Nella vita non si sa mai, può succedere di tutto”. E allora? Prova qualcosa? Come pure quando hanno scritto che non c’ero al compleanno di Francesco. Non avevo pubblicato la foto. E quindi? Che poi il giorno dopo siamo andati a Parigi. Ma di che cosa stiamo parlando? Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto su cose aleatorie, ma se hanno una soffiata vera, se ce l’hanno, guardi, si vede. E poi, che parlino di cose più importanti». Insomma, tra Ilary e Francesco non c’è nessuna crisi. E se c’è stata, è passata…