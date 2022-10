Totti e Ilary Blasi, l'udienza oggi in tribunale (ma loro non ci sono): come potrebbe finire la "guerra del guardaroba"

Non sono venuti in udienza, né Francesco Totti né Ilary Blasi. Nella "guerra del guardaroba" hanno lasciato la scena ai loro rispettivi avvocati che si sono incontrati davanti al giudice Francesco Frettoni della settima sezione civile del Tribunale di Roma. Una causa avviata da Ilary, assistita dall'avvocato Alessandro Simeone accompagnato da altri due colleghi, che ha presentato ricorso il 12 settembre scorso, per riavere indietro tutte le sue scarpe (un centinaio di paia) e tutte le borse griffate Chanel, Gucci ed Hermes, oltre che alcuni dei suoi gioielli.

Totti, cosa c'era (davvero) nella cassetta svuotata da Ilary? Un tesoro da 1 milione. Oggi primo round in aula

Rolex in cambio di scarpe e borse

Il marito, infatti, ha ammesso di averle svuotato la cabina armadio come ripicca del fatto che lei, già prima del comunicato stampa con cui avevano annunciato l'11 luglio la loro volontà di separarsi, aveva svuotato la cassetta di sicurezza in banca intestata ad entrambi, dove Totti custodiva la sua collezione di Rolex del valore di circa 700 mila euro, insieme ad altri oggetti preziosi che farebbero lievitare il "bottino" oltre il milione di euro. Insomma, ha preso in "ostaggio" borse e scarpe, per riavere i suoi orologi. Un baratto che però non è riuscito e ora la questione passa al giudice, che dovrà mettere il dito tra moglie e marito.

Cosa può succedere

Questa mattina i legali del capitano, Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace, si sono costituti nel giudizio, rivendicando il possesso degli orologi del loro assistito. Il giudice, dopo aver avviato un'istruttoria nella quale potrebbero essere sentiti dei testimoni, dovrà decidere se intimare a entrambi (o solo a uno dei due coniugi) la restituzione dei loro rispettivi accessori. In questo tipo di causa, non è necessario dimostrare chi ha comprato gli oggetti, ma solo chi li usava.