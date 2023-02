Totti e Ilary, in tribunale per il caso borse, gioielli e Rolex. I legali della Blasi: «Siamo nella mani dei giudici»

Nuovo round giudiziario per Francesco Totti e Ilary Blasi davanti ai giudici del tribunale civile di Roma. Nuova udienza, durata circa due ore, nel procedimento nato da una istanza presentata alcuni mesi fa dalla conduttrice tv con cui ha chiesto all'ex calciatore della Roma la restituzione di gioielli, scarpe e borse, il tutto rigorosamente griffato, che il calciatore le avrebbe "sottratto".

Totti e Ilary in tribunale per l’udienza sulle borse sparite e la collezione di Rolex

Totti e Ilary, nuova udienza in Tribunale

Oggetti poi rinvenuti nella spa della maxi-villa all'Eur dove marito e moglie per anni hanno vissuto insieme prima che Totti "emigrasse" nel quadrante nord della Capitale assieme alla sua attuale compagna, Noemi Bocchi. All'istanza della ex, il «Pupone» aveva risposto con un provvedimento identico con cui invece chiede indietro la sua collezione di Rolex che, come lui stesso ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera, Blasi avrebbe portato via da una cassetta di sicurezza. Si tratterebbero di almeno 10 orologi.

ACCORDO POSSIBILE?

Al termine dell'udienza i due hanno lasciato la sede del tribunale, in viale Giulio Cesare, a bordo delle rispettive auto. In merito ad un possibile accordo trovato, l'avvocato Alessandro Simeone, legale di Blasi, si è limitato a dire: «Siamo nella mani dei giudici». Nessun commento invece da parte dell'avvocato Antonio Conte, legale dell'ex numero 10. Non è chiaro quindi se almeno su questo fronte si sia trovato un terreno condiviso per appianare le divergenze. La vera partita tra i due, comunque, dovrebbe giocarsi però a marzo con il procedimento in cui si affronterà il tema della separazione.

RELAZIONE FINITA

La fine della relazione tra il campione del mondo e la showgirl era stata ufficializzata l'11 luglio scorso. In due note distinte la coppia ufficializzò la fine di una delle relazioni più «mediatiche» degli ultimi 20 anni. «Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato», annunciò la Blasi mentre l'ex stella della Roma parlò di una «scelta dolorosa e non evitabile». Parole arrivate dopo settimane di "spifferi", monitorati da siti e giornali «specializzati», che raccontavano di un rapporto in crisi.