Totti, Ilary e Noemi, quella volta in cui erano insieme alla stessa festa (e Alex Nuccetelli riprendeva)

Avevano chiesto discrezione e rispetto per i figli nel loro comunicato disgiunto, ma il gossip non parla di altro: Francesco Totti e Ilary Blasi. Ormai separati, anche se in attesa dell'ufficialità legale, si sà, ma la vera domanda per i curiosi è: di chi è la colpa? A rivelare nuovi scoop ci ha pensato il settimanale Oggi, con un servizio a firma di Alberto Dandolo. Se pensavamo di aver già sentito molto dopo le rivelazioni di ieri, di Chi, in cui è emerso che l'ex Capitano per non dare troppo nell'occhio, mentre entrava e usciva da casa dell'amante Noemi Bocchi, si portava con sé la piccola Isabel, (cosa tra l'altro garantita, sempre sul settimanale di Signorini, da un investigatore arruolato da Ilary dopo che la figlia le raccontava di nuovi amichetti), ora delle foto gettano ancora piu' fango sulla figura di Totti. Francesco il re di Roma a cui tutto, probabilmente, è sempre stato perdonato, sembra uscirne sempre peggio da tutta questa storia.

Andando con ordine, Totti e Noemi si conosco ad agosto del 2021 a un torneo di padel, subito dopo inizia la storia. A febbraio esce lo scoop con le foto che mostrano un Pupone vicino a una nuova biondina, proprio la Noemi conosciuta al torneo di padel. Da lì a qualche settimana le smentite dei coniugi, ma a distanza di 5 mesi il comunicato che ufficializza la separazione. Non hanno spiegato i motivi veri la Blasi e l'ex marito ma a questo ci stanno pensando i paparazzi, probabilmente.

Le foto social

Ora escono delle foto bollenti. Era il 23 ottobre 2021, Francesco Totti e Ilary Blasi vanno a cena con amici nel noto locale di Roma zona Monteverde "In Villa" per festeggiare il compleanno di un'amica. La festa è della fidanzata del titolare del locale: Andrea Battistelli, imprenditore ed ex volto di Temptation Island. Fin qua nulla di strano, se non fosse che da li a pochi tavoli c'è proprio Noemi. Sì, Ilary, Totti e la Bocchi nello stesso ristorante nella stessa serata. A riportare le immagine ci hanno pensato i fan che hanno postato sui social ogni scatto. Come dimostrano gli scatti riportati da Dagospia, la terza in comodo si vede mentre balla e canta vicino al tavolo di Totti&friends. Spacco inguinale e tatuaggi sui polsi che dimostrano che è proprio lei.

Il video di Nuccetelli

«Una clamorosa ma possibile casualità? Difficile da crederci». Per Dagospia sembrerebbe proprio che Totti, noncurante di niente e nessuno, si portava con sè l'amante anche nelle serate in cui era presente la moglie, certo le due non si sono mai parlate, ma tra le persone c'era anche, ovviamente Alex Nuccetelli, il pr amico di Totti che sarebbe anche il "cupido" dell'ex captano. È stato lui infatti a presentare Ilary a Totti ed è sempre stato lui a presentargli Noemi. Della serata anche Alex aveva postato un video, che il sito di DìAgostino ha ripescato. Si vedono Ilary e Totti al tavolo con i loro amici, poi a pochi metri di distanza anche Noemi.

Tutti ballano e cantano, sereni e ignari

«L'imprenditoria romana, la Monteverde che conta. Il capitano è presente, la regina Ilary». Qualche passo di danza e un taglio al video, un piccolo montaggio, la telecamera inquadra l'altra parte della sala: una bionda è in piedi che balla 'O surdato 'nnammurato. È Noemi Bocchi. Pochi secondi ma da uno screenshot fatto bene e nel momento giusto non si può che confermare che era proprio lei. Lo spacco generoso è lo stesso, il tatuaggio dell'amica al suo fianco, lo stesso che appare nella foto precedente quando la donna è di spalle. Ecco cosa si vede e si sente nel video. Totti era viveva davvero la sua storia con Noemi in maniera così sfrontata, oppure una fatalità? Nuccetelli sapeva che anche lei era lì? Inquadrata per caso o volontariamente con tanto di "montaggio" al video?

Domande a cui non abbiamo nessuna risposta... ancora.