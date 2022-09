Ilary Blasi, passeggiata da single a via del Corso (senza fede al dito): la nuova vita social lontana da Totti

Dopo la separazione Francesco Totti e llary Blasi hanno preso due strade totalmente diverse. Se infatti l'ex capitano della Roma è completamente assente dalla scena, non si fa vedere nè allo stadio, nè sui social, e le sue foto sono solo quelle paparazzate a casa della nuova fiamma Noemi Bocchi, la conduttrice ha deciso di mostrare la sua nuova vita da single: partecipando a eventi, come la mostra di Andy Warhol qualche giorno fa a Roma, uscendo a pranzo con le amiche e passeggiando per le vie di Roma. Il tutto documentato su Instagram.

Totti e Ilary Blasi, la figlia Chanel e la frecciata (a papà?) su TikTok: «Mi sono fatto l'amante»

Nonostante l'intervista rilasciata da Totti in cui Ilary è stata non solo di averlo tradito, ma anche di aver rubato la sua collezione di Rolex, la Blasi continua a comportarsi come se nulla fosse. Nelle ultime ore, ad esempio, si è trasformata in una turista della sua città e sui social ha documentato la gita tra le strade del centro di Roma.

La passeggiata a via del Corso

E così, con una camicia oversize (costosissima) firmata Balenciaga, le sneakers ai piedi e le gambe in bella vista Ilary ignora il gossip che la riguarda e si gode un pomeriggio romano tra una passeggiata in centro, una visita a uno dei luoghi più iconici della città, Fontana di Trevi e un pranzetto in una spaghetteria tipica del centro della Capitale. Sorride, scherza come al suo solito e si mostra più in forma che mai.

La fede al dito

L'ultima volta che la conduttrice dell'Isola dei Famosi si era fatta vedere tra le strade del centro di Roma era in compagnia del suo ex marito che, ormai, sembra essere un capitolo (definitivamente) chiuso della sua vita. Ilary, infatti, si è anche tolta la fede dal dito, indizio che sembra non lasciare spazio alla benché minima speranza di un riavvicinamente con Totti. Durante la sua visita a una mostra di Andy Warhol aveva mostrato, involontariamente, la sua mano sinistra senza più fede al dito e i più curiosi non hanno potuto non notarlo. Ilary, intanto, continua a mantenere il silenzio sul suo divorzio e sembra proprio non abbia alcuna intenzione di parlarne. I rapporti tra i due sono tesissimi, i bene informati parlano di dialogo limitato allo stretto necessario, e la convivenza sembra agli sgoccioli.