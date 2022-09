Lunedì 19 Settembre 2022, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 06:39

Pomeriggio da Pop art per Ilary Blasi, che si è gustata un tour speciale, ieri, tra la Marilyn e l'Elvis Presley in versione cow boy rock di Andy Warhol. E non poteva non calamitare tutta l'attenzione del pubblico, quasi a rubare a la scena alle stesse opere d'arte. Lei, in outfit casual chic, con cui ha sfoggiato una tuta jeans con lunga gonna e i capelli raccolti in uno chignon acconciato in modo molto naturale, si è concessa una domenica culturale in visita alla galleria Vaccheria, il nuovo spazio espositivo di via Giovanni l'Eltore nel quartiere dell'Eur, fresco d'inaugurazione, per ammirare la mostra Flesh: Warhol & The Cow. Le opere di Andy Warhol. Complici il bel tempo e l'invito rilanciato dagli organizzatori del museo, la conduttrice televisiva ha voluto esserci. Scarpe da ginnastica, felpa sporty e catalogo alla mano, una perfetta turista non per caso.

Con lei, oltre ad alcuni amici, anche Luca Tommassini, il famoso coreografo delle star e direttore artistico di trasmissioni popolari come X Factor e Amici di Maria De Filippi. Ad accoglierla, soddisfatti, il collezionista Gianfranco Rosini, e i curatori della mostra Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei, oltre ad alcuni rappresentanti del IX Municipio. Saluti, strette di mano, e via con la visita, tra il ritratto icona di Liza Minnelli, i Flowers, i Barattoli Campbell, le Mucche. Lei ascolta curiosa e fa domande. E se per i fotografi presenti (e i cronisti) è stato comunque difficile avvicinarla, lei ha concesso sorrisi smaglianti (seppur a distanza). E gli sguardi non potevano che essere per lei, da settimane protagonista assoluta delle cronache oramai dopo la separazione da Francesco Totti. Ma, ieri, nessun commento sul fronte privato. Solo Pop art.