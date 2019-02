Francesco Totti, Ilary Blasi e la foto di famiglia: «Con voi è sempre San Valentino»

Francesco Totti, Ilary Blasi e la foto con i figli nel giorno di San Valentino. Per l'ex numero 10 della Roma, la famiglia è sempre stata al primo posto, insieme all'amore per la maglia giallorossa. E oggi, nel giorno di San Valentino, il Capitano - come lo chiamano ancora i suoi sostenitori - ha deciso di festeggiare con la famiglia al completo

Nello scatto, postato pochi minuti fa su Instagram , Totti è al ristorante insieme a Ilary Blasi e ai figli Cristian, Chanel e Isabel. La didascalia scioglie i cuori dei fan: «Con voi è sempre San Valentino».

Neanche a dirlo, lo scatto ha già fatto il giro del web, superando in pochi minuti gli 80mila like. C'è solo un Capitano.

Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA