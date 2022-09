La vita di Cristiano Iovino (presunto flirt della Blasi) dopo il caso Totti-Ilary: «Ho paura. Andare in giro per me è diventato pericoloso»

Totti e Ilary non arriveranno a nessun accordo di pace. Ora passa tutto nelle mani del tribunale e la separazione sarà giudiziale. Dopo due mesi e mezzo di tira e molla, da quell'11 luglio scorso in cui avevano annunciato la fine del loro matrimonio, tra i post provocatori di Ilary e una lunga intervista al vetriolo di Totti, adesso la separazione più chiacchierata d’Italia finisce nelle aule del Tribunale civile di Roma. Un fascicolo bollente per il giudice che decreterà a chi saranno affidati i figli e quale sarà l'assegno di mantenimento che il capitano dovrà strappare ogni mese alla sua ex moglie. E nel frattempo l'ex pupone non si nasconde piu' e vive alla luce del sole la sua relazione con Noemi Bocchi. Tra le prove di famiglia allargata (a casa di lei) ci si mette anche la prima festa di compleanno di Francesco che spegne le sue 46 candeline con i figli e con la biondissima Noemi.

Totti e Ilary, nessun accordo di pace sulla separazione: tra i due sarà scontro in tribunale

Totti-Ilary, la paura di Cristiano Iovino

E nel frattempo Ilary si fa vedere sempre piu' di frequente sui social tra outfit ricercati e foto osè. Non è rimasta fuori dal gossip neanche lei alla quale è stato assegnato un flirt con Cristiano Iovino. E nonostante l'ipertatuato personal trainer della Lazio e la conduttrice abbiano smentito, l'opinione pubblica ne è certa: Ilary e Cristiano stanno insieme, o almeno ci sono stati.

La bomba è esplosa e ora l'influencer da 55 milioni di follower è considerato un "rovina famiglie" e ha paura a girare per Roma. Per la capitale Francesco Totti è un idolo e non può essere messo in discussione.

Totti e Ilary, Cristiano Iovino, il presunto "amante" della conduttrice parla per la prima volta: «Ci conosciamo appena, basta falsità»

Il personal trainer e la vita da "recluso"

Intervistata dal settimanale DiPiù, la sorella di Cristiano Iovino ha raccontato quello che lui le ha confidato. «Cristiano mi ha detto: “Veronica, non so che dirti, sono davvero provato. Soffro parecchio la situazione che si è creata perché mi sento bersagliato e lo sai che non me lo merito. Roma è piena di matti e andare in giro è diventato pericoloso per me».

Le parole della sorella

E per lui che era impossibile stare fermo questa condizione non è facile da accettare.

«Da quando è stato indicato come la causa della fine del matrimonio tra Totti e Ilary, mio fratello ha paura di andare in giro in Italia - spiega Veronica Iovino - È tornato per pochi giorni e poi, visto quello che stava accadendo intorno al suo nome, è ripartito». Ma la sorella del personal trainer cosa sà della presunta relazione con Ilary Blasi? «A me Cristiano non ha confermato nulla, mi ha solo detto che per questa storia che lo ha coinvolto è provato. Non vive più. Ripercussioni a livello lavorativo non ne ha avute. Anzi, finire al centro di una storia del genere gli ha fatto un po’ di pubblicità. È a livello personale che sta soffrendo. A nessuno fa piacere essere indicato come un rovina famiglie, tantomeno a lui. Soprattutto perché è una persona perbene, un grande lavoratore. Da un po’ non si fa vedere a Roma, preferisce stare a Milano o all’estero».