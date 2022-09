Lunedì 12 Settembre 2022, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 10:14

ROMA Il telefono suona a lungo poi dopo una decina di squilli ecco che si sente la voce di Cristiano Iovino, l'uomo più chiacchierato del momento, quello indicato dai più come flirt di Ilary Blasi. Ci racconta cosa è successo tra lei e Ilary? Sono vere le voci che sono state messe in giro? La risposta arriva categorica: «Non mi interessa, grazie».

A Roma nord le voci di una liaison tra i due erano sulla bocca di tutti già da tempo. Perché Iovino da quelle parti è molto conosciuto. Ilary e Cristiano, Cristiano e Ilary. Che in una città dove l'unica religione per molti sembra essere quella per Totti, di cristiano c'è ben poco. Verrebbe più da dire profano. Eppure in molti sono pronti a giurare che Cristiano Iovino abbia avuto un flirt con la moglie del capitano. E una conferma sarebbe arrivata anche da un'amica di Melory, sorella della conduttrice. L'attrice dai capelli rossi (così viene descritta la fonte) avrebbe infatti rivelato che proprio Ilary avrebbe confessato agli amici la sua liaison con Iovino. I due si sarebbero conosciuti circa un anno e mezzo fa. A farli conoscere sarebbe stata la fedele hair stylist di Ilary, Alessia. Tra Ilary e Cristiano l'attrazione sarebbe scoppiata immediatamente. Tanto che i messaggi che si sarebbero scambiati sono piuttosto eloquenti.

Gli stessi che Totti avrebbe letto nell'agosto del 2021. Un'attrazione fatale che avrebbe portato Ilary, complici le due edizioni consecutive dell'Isola dei famosi 2021 e 2022 (in una delle due pare avesse anche tentato di far partecipare Cristiano) e per lo show Star in the Star, a trasferirsi a Milano almeno quindici giorni al mese. Eh già perché a Milano, Iovino, ha costruito la sua seconda casa. Ieri ha postato una stories mentre inquadrava il suo riflesso nello specchietto dell'auto mentre girava proprio per il centro di Milano (si vede l'Una Hotel Cusani in zona Castello Sforzesco).

MUSCOLI E VIAGGI

«Una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere» ha rivelato Totti. Ma chi è Cristiano Iovino? Ipertatuato e muscoloso di professione personal trainer. A Roma nord, ma non solo, è conosciutissimo. Tra l'altro è tifosissimo della Lazio. Spesso presente allo stadio Olimpico per le gare casalinghe dei biancocelesti. Una presenza fissa soprattutto in passato. Poi lavoro e fama lo hanno un po' allontanato. Ma il tifo è rimasto lo stesso. In questo senso suona ancora più frizzante lo striscione apparso qualche domenica fa durante una gara della Lazio e che recitava: «Bentornata a casa Ilary». Personal trainer ma soprattutto influencer con i suoi 55 mila follower. Operativo tra Roma e Milano (e proprio galeotta sembra essere stata la città del Duomo per far scoccare la scintilla con Ilary). Ma seguire gli spostamenti di Cristiano è un lavoro: rimbalza da una parte all'altra del mondo e il suo Instagram trabocca di foto di vacanze: Indonesia, Ibiza, Mykonos, lago di Como. Anche in fatto di donne Cristiano balza spesso agli onori delle cronache rosa, ha avuto flirt con Giulia De Lellis, Sabrina Ghio, e Zoe Cristofori (prima che diventasse la compagna del difensore milanista Theo Hernandez).